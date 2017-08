قامت مجموعة smile، you can do it التطوعية وبمشاركة حضانة Blocks يوم الاربعاء الماضي بزيارة الى متحف بيت العثمان.



وقالت زينب القلاف رئيسة المجموعة: تزامنا مع الذكرى الاليمة للغزو العراقي على دولتنا الكويت ولغرس الروح الوطنية ولحثهم على خدمة وطنهم.

من جهتها، ذكرت سارة العلي صاحبة الحضانة: ساهمت فعالية «قلبي خفق يا كويت» في رسم الابتسامة على وجوه براعم الحضانة والاطفال واولياء امورهم وكذلك معلمات الحضانة، حيث تم ربطهم بتاريخ الكويت وتذكيرهم بوطنيتهم من خلال ارتداء الملابس الوطنية وترديد الاغاني والاناشيد الوطنية ومشاهدة الآثار المرتبطة بدولتهم.

وقد تركت الزيارة أثرا كبيرا في نفوس وقلوب البراعم الذين استمتعوا بما شاهدوه في بيت العثمان من آثار ومقتنيات متنوعة.