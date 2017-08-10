إن الرونق والأناقة والإبداع هي الكلمات الرئيسية للمبدع ستيليتو، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الخيال الواسع ليكشف أحدث تشكيلة من الأحذية الأنيقة والاكسسوارات الفخمة من الماركة العالمية CHARLES JOURDAN التي تجمع بين التطور والإغراء والابتكار في صناعة المنتجات ذات العلامة التجارية الفاخرة.

إن شهرة الماركة العالمية CHARLES JOURDAN حول العالم تجعل هذه الماركة حليفا للنساء اللواتي يتمتعن بالأنوثة الطاغية ويتجرأن على المطالبة بها.

وأسس CHARLES JOURDAN شركته في فرنسا، في منطقة دروم.



الجدير بالذكر أن العلامة التجارية لديها نجاح كبير وانتشرت بسرعة براقة في مجال الموضة وسرعان ما أصحبت علامة تجارية فريدة وفريدة من نوعها.



وكان في عهد الخمسينيات، تبحث النساء الأكثر شهرة عن الأحذية الأصلية والفخمة، وبطبيعة الحال تختار العلامة التجارية CHARLES JOURDAN، والتي كانت مؤكد نجاحها، وكان هذا بفضل مارلين ديتريش، مارلين مونرو، آفا غاردنر، صوفيا لورين، إديث بياف، وجاكي كينيدي.

وفي الثمانينيات، اشتهر جوردان في المدن الكبرى وفي جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وكان المتجر الرئيسي الأصلي في الروم، بشارع الشانزليزيه في باريس عام 1999.

وتحرص روائع جنيف دائما على ان يكون لديها أحدث وأرقى الإبداعات المتنوعة من المجموعة المختارة بدقة ماهرة من الساعات والقلائد والأقراط والسلاسل والخواتم والأساور والخرز هي في وئام تام، إن ساعات CHARLES JOURDAN تخلق نظرة أكثر جمالا في عالم الموضة والأزياء.



فهدفنا الوحيد هو تقديم لكي سيدتي الأنيقة كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الموضة والمجوهرات والساعات الباريسية الفاخرة، لتكوني دائما مع روائع جنيف متألقة ومحط أنظار الجميع من حيث اهتمامك وحرصك على أحدث خطوط الموضة.

من خلال ارتدائك ساعة CHARLES JOURDAN كوني على يقين وثقة تامة بأنك ترتدين قطعة من التميز والرقي والفخامة في الصنع والشكل الخارجي اللافت للأنظار.

وساعات CHARLES JOURDAN مرصعة بالألماس وأنقى أنواع الألماس ومتوافرة بأسعار تنافسية لا مثيل لها وفي متناول جميع النساء والرجال مع هذه المجموعة من الساعات التي تأسر قلوب من يشاهدها من النساء والرجال، ولا ننسى الرجل بالتصميم المرموق بالساعات التي تحمل نقش دوامة مثيرة متألقة بالأحجار البراقة الكريمة، كما أن ساعات CHARLES JOURDAN النسائية للواتي يطلبن شيئا جديدا يضفي إلى حياتهن ويضيف إليهن مقدمة في الأناقة.

دقة الصنع واحتراف التصميم يجتمعان في هذه المجموعة غير التقليدية، وهي بصمة لن تمحى وموديلاتها التي تميزها من بين آلاف قطع المجوهرات متوافرة لدى سلسلة روائع جنيف للساعات وبجميع تشكيلاتها لدى فرع مجمع بيروت - ليلى جاليري.