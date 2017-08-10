يقدم مطعم الروشنة الكويتي التقليدي في فندق سفير الفنطاس 20% خصما لقائمة الطعام الجديدة بخيارات فريدة ومتنوعة لتجربة غداء أو عشاء استثنائية مع أفراد العائلة أو زملاء العمل أوالأصدقاء للاستمتاع بالأطعمة المحلية الشهية والأطباق الكويتية الشهيرة مع خبز التنور الطازج حيث أضاف الطهاة شغفهم ومواهبهم للاحتفاء بالخصائص والطبيعة الأساسية للعديد من الأطباق التقليدية.

كما يقدم مطعم الروشنة الكويتي الكلاسيكي والعصري لرواده أجواء التراث المبهجة ومجموعة غنية من الوصفات المنزلية لألذ الأطباق الكويتية التقليدية ذات المذاق المميز في أجواء ساحرة وديكورات مبهرة بمزيج من الماضي والحاضر على أنغام الموسيقى الكويتية.

«الروشنة» عبارة عن فتحة في جدار كل غرفة في البيوت الكويتية التقليدية وتستخدم لعرض أجمل وأثمن المقتنيات.



مطعم الروشنة الكويتي مزيج الماضي والحاضر وأول مطعم كويتي أصيل في فندق خمس نجوم ويقدم الغداء والعشاء من الساعة 12:00 ظهرا إلى 11:00 مساء.

حياكم الله ضيافة الروشنة.