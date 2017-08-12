الشلال: اهتمامنا بالشباب نابع من سياستنا للمسؤولية الاجتماعية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي

شاركت Ooredoo، الشبكة الأقوى في الكويت، في زيارة طلبة الجيل السابع من برنامج البروتيجيز لتدريب الشباب، والتي استمرت لمدة أسبوع في مدينتي برلين الألمانية وبراغ التشيكية.

ومثل الشركة مدير أول المسؤولية الاجتماعية والرعايات والتواصل الاجتماعي يوسف الشلال، حيث شارك في تقديم عدد من ورش العمل والمحاضرات التحفيزية للطلبة عن ريادة الأعمال وإدارة المخاطر والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى ذلك، تضمنت الرحلة العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية وزيارة لعدد من المراكز العلمية والتدريبية في المدينتين.

وقدمت Ooredoo لكل الطلبة خطوط مجانية مع باقة Ooredoo Passport للتجوال، حتى يتسنى لهم التواصل مع أقاربهم في الكويت خلال الرحلة.

وتعليقا على المشاركة، أكد الشلال إيمان Ooredoo الكامل بدور البرنامج الفعال في تحفيز الشباب والشابات المشاركين بأسلوب مبتكر خارج عن المألوف مع التركيز على الإبداع والعمل الجماعي، مؤكدا «لمسنا من خلال عملنا مع منظمي برنامج البروتيجيز للعام الثاني على التوالي حرصهم على تنمية حس الإبداع في العمل لدى الطلبة المشاركين وتعزيز مبادئ الشورى والتعاون، كما نفخر بالتزام الطلبة المشاركين في البرنامج بهذه القيم واجتهادهم في العمل واكتساب الخبرات من خلال البرنامج».

وأضاف الشلال ان «اهتمامنا بفئة الشباب نابع من سياستنا للمسؤولية الاجتماعية المبنية على الاهتمــام والتواصــــل والتحدي، ونحن على ثقة بأن البرنامج سيعود بالفائدة على كل المشاركين، ونؤمن بالدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل هذا الوطن».

وشكر الشلال منظمي برنامج البروتيجيز على تعاونهم وتفانيهم في تحقيق أهداف البرنامج، مؤكدا أنهم جسدوا قيم الاهتمام والتواصل والتحدي بشكل مميز من خلال عملهم مع طلبة الجيل السابع.

وقد انطلق برنامج البروتيجيز في التاسع من يوليو، على أن يستمر لمدة ٦ أسابيع بين الكويت وبرلين وبراغ وهو برنامج للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٤ سنة، حيث يتم قبول 25 طالبا وطالبة في كل سنة للمشاركة في البرنامج.

يجدر بالذكر أن Ooredoo أقامت تحديا لطلبة الجيل السابع من برنامج البروتيجيــــز لتطوير الشباب، وذلك في الشهر الماضي في مبنى الشركة الرئيسي حيث قضى الشباب 24 ساعة داخل مبنى الشركة تعرفوا خلالها بشكل مكثف على أبرز التحديات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات في الكويت.

وتضمن تحدي الـ 24 ساعة محاضرات قدمها عدد من قياديي الشركة في قطاعات التسويق والاتصال المؤسسي، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي قدمها عدد من الضيوف تمحورت حول العمل الجماعي وريادة الأعمال، وقدم الطلبة في ختام اليوم عرضا لخص كل المعلومات المستفادة من التحدي، بالإضافة إلى تقديم تصور مفصل لمنتج وحملة تسويقية مصممة لفئة الشباب.

وأعربت إيمان الرشيد - المدير التنفيذي لمنظمة البروتيجيز في وقت سابق عن سعادتها بتجديد الشراكة والتعاون مع Ooredoo الكويت، حيث يحقق مثل هذا الدعم الأهداف التي يسعى إليها البرنامج لتحقيقها في موسمه السابع.

وأكدت أن التعاون مع Ooredoo يأتي إيمانا من المنظمة بتاريخ الشركة الحافل بالاهتمام بشريحة الشباب الكويتي، موضحة أن مثل هذا الاهتمام من جهـــة في القطــاع الخـــاص سيساعـــد البرنامـــج كثيرا على وصول إلى أكبـــر عـــدد من الشبـــاب والشابــات.

وحول البرنامج، قالت الرشيد «أنشأنا هذا البرنامج انطلاقا من رغبتنا في توفير المهارات الحياتية والقيادية للأجيال القادمة وهي المهارات التي يحتاجون اليها لمساعدة وقيادة المجتمع. وأن برنامج البروتيجيز يهتم بالدرجة الأولى بتنمية طاقات الشباب في الوطن العربي وليس الكويت فقط، كما نؤمن بأن من شأن هذا ا

لدعم الذي يأتي من شركة Ooredoo أن يحفزنا لاستكمال مسيرة البرنامج والاستمرار في مساعدة الشباب».

نجاحات شبابية

وتأتي رعاية Ooredoo لهذا البرنامج ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية الرامية للدفع بالشباب إلى الأمام، تلبية لتوصيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي أكد في أكثر من محفل على أهمية الاستثمار بالشباب، حيث تعمل الشركة وفق برنامج يمتد على مدار العام تولي فيه النصيب الأكبر للشباب بمختلف تطلعاتهم.