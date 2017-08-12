مع اقتراب موسم المدارس ومع ارتفاع الأسعار الملحوظ الذي تشهده الأسواق اسنتهازا للفرصة، يتردد معظم الآباء في الانفاق على الإكسسوارات المدرسية نظرا لتخطيها الميزانية المخصصة لهذا الموسم، ورغم ذلك يضطرون لشراء بدائل جديدة، حيث يتلف معظم طلاب المدارس في أيامنا هذه حقائبهم المدرسية وغيرها من الإكسسوارات بسبب نشاطهم وطاقتهم العالية.

ولأن «لايف ستايل» تتفهم وتقدم كل الحلول المساعدة، تقدم مجموعة كبيرة من منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة استقبالا للعام الدراسي.

وبالتالي تقدم دليلا بسيطا ومفيدا حول أحدث التصاميم والستايلات ليساعد الآباء في اختيار ما يواكب توجهات هذا الفصل.

الطبعات البوهيمية: لا تفقد التصاميم ذات الخطوط والأشكال الهندسية والزوايا موضتها الخاصة أبدا. حيث تتضمن تشكيلة JWorld لحقائب الظهر ومحافظ الأقلام طبعات جرافيكية ورسومات مميزة.

بينما تتوجه حقائب المونوكروم إلى الطلاب الباحثين عن الأناقة والشياكة حتى في الأوقات المدرسية.

التصاميم الصيفية والخط الفني: من الطبيعي أن تكون العودة للمدرسة بعد قضاء إجازات مليئة بالمرح تجربة متعبة للطلاب، لكن مع تشكيلة Bloom وJWorld وIce Pop للقرطاسية المستوحاة من الطبيعة والألوان المبهجة، سيحب الطلاب العودة لصفوف المدرسة لاستخدامها والاستمتاع بها.

الألوان الكلاسيكية: دائما ما تثبت موضة الريترو نفسها في كل موسم، لذلك أطلقت «لايف ستايل» في مجموعتها بعضا من الاكسسوارات المدرسية المزينة بهذا الطابع بالإضافة إلى تشكيلة Cosmic للحقائب والدفاتر والمستلزمات كافة.

وموسم العودة إلى المدرسة هو التوقيت المثالي لتحديد الأهداف والتنظيم لتحقيقها، ستساعد قرطاسية Ice London وأجندات Bloom على الدراسة وترتيب الأفكار قبل وأثناء كل درس.

بينما ستساعدك مجموعة أقلام Studio الملونة في تدوين جميع النقاط والملاحظات المهمة.

مقتنيات متناسقة: ابدأ الموسم المدرسي بإطلالة مميزة وفريدة، حيث تقدم لك «لايف ستايل» مجموعتها المتناسقة للمستلزمات المدرسية بطبعات ملونة تناسب الفتيان والفتيات ومن ضمنها JWorld وSantoro وPepe Jeans London وReal Madrid وغيرها الكثير. يتضمن الطقم كل القطع اللازمة من حقائب الترولي حتى عبوات الماء والدفاتر.

يقدم لايف ستايل أحدث صيحات العصر من الحقائب وعبوات الماء وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى غيرها من المستلزمات الضرورية للعام الدراسي المقبل.

وبإمكان الجميع اقتناء ما يرغبون به من الإكسسوارات المدرسية من لايف ستايل المتواجد في متاجر سنتربوينت الواقعة في الري، الأفنيوز مول، السالمية، الفنطاس، الجهراء، الفحيحيل، الصليبخات، مدينة الكويت، وخيطان وحولي.