كعادته السنوية مع دخول فصل الصيف، قام بنك الكويت الدولي مؤخرا بإطلاق مبادرة توزيع المرطبات والمياه الباردة على العمال في مختلف مناطق الكويت، وذلك في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يضم عددا من الأنشطة الإنسانية والمبادرات الخيرية التي تستهدف كل شرائح المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «إن هذه المبادرة تترجم مدى اهتمام البنك وحرصه على تخفيف وطأة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد على مراجعي الجهات الحكومية والعاملين في الأماكن المكشوفة والمفتوحة مما قد يعرضهم لظروف الطقس القاسية في هذا الوقت من السنة.



كما أنها تجسد في الوقت ذاته الحس والدور الإنساني الذي يقوم به البنك من خلال مساعدته لجميع الفئات من جهة وتشجيع العمل التطوعي من جهة أخرى».

كما ثمن ناجيا جهود الموظفين المتطوعين وتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة الهادفة، مما عكس صدقهم وإحساسهم بالمسؤولية الذي لا يقتصر على مهامهم الوظيفية فحسب، بل حبهم لمد يد العون لكل من هم بحاجة لذلك، مؤكدا أن هذه المبادرة لاقت نجاحا كبيرا وأدخلت البهجة والسرور إلى قلوب المتطوعين والمراجعين والعمال على حد سواء.

ويحرص بنك الكويت الدولي دائما على القيام بالأعمال الإنسانية التي تعكس رسالته ورؤيته الدينية والاجتماعية من جهة والتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء من جهة أخرى، وذلك يندرج تحت إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.