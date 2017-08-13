أطلق بنك برقان برنامج التدريب الصيفي المصمم خصوصا للطلبة، والذي أقيم على مدى أسبوعين، وانطلق البرنامج بهدف توفير الأساليب الرائدة والمميزة في عالم الأعمال لجيل الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل المصرفي.

وأكد بنك برقان أنه في ظل التغير السريع في مجال الأعمال المصرفية والمالية، فهو ملتزم بتعزيز قدرات رأس المال البشري في الدولة، وتسلم زمام المبادرة لتلبية المتطلبات المتنامية وفق أحدث الممارسات المبتكرة، وصقل الخبرات الدراسية، إضافة إلى أنشطة تفاعلية وزيارات ميدانية هادفة إلى مختلف إدارات وأفرع البنك.



وتتضمن الزيارات التعليمية الميدانية شبكة واسعة من فروع البنك ومركز الاتصال لديه، كما قامت على هامش تلك الزيارات فصول دراسية وحلقات نقاشية وبحث شملت شرحا واسعا حول الأنشطة اليومية.



وخلال التدريب، حصل الطلبة على فرصة لاستكشاف جوانب مختلفة من العمل المصرفي، فضلا عن اكتساب الخبرات الوظيفية.

وانطلاقا من التزام بنك برقان بمساعدة الطلبة وجيل الشباب على التطور في بيئة تنافسية، ساهم البرنامج التدريبي في تعزيز المهارات الفردية والتكنولوجية لدى الطلبة المشاركين في فعالياته، حيث حصل الطلبة على فرصة للمشاركة في ورش العمل الخاصة ببناء وتطوير مهارات التواصل لديهم وتوعيتهم بأهميته، إلى جانب تدريبهم على كيفية إنشاء وبناء فرق عمل من خلال نموذج لغرفة ألعاب تسمى بغرفة المحاصرين (TRAPPEDIN).

وقد شمل برنامج التدريب الصيفي، أيضا، تدريبا للطلبة على طرق التعامل الإيجابي مع التحديات، وذلك من خلال مقابلة رؤساء الأقسام داخل البنك، ضمن تمرين «لقاء القادة»، بهدف تعزيز إدارة المعرفة وتطوير الثقافة لديهم وتأهيلهم للانطلاق بشكل صحيح في حياتهم المهنية.

وقد أطلق بنك برقان برنامج التدريب الصيفي عام 2002، واستمر منذ ذلك الحين بالحفاظ على دور رائد في تلبية احتياجات الأجيال الجديدة، من خلال توفير التدريب للشباب وتعريفهم على عالم الأعمال المصرفية.



وتهدف هذه البرامج التدريبية إلى سد الفجوة بين الفصول الدراسية من جهة، وتجربة عالم الأعمال الحقيقي من جهة أخرى، كما تعزز استثمار قدرات ومواهب الطلبة وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل وتطوير مهاراتهم الحالية، ويواصل بنك برقان مسيرة مساهماته في تطوير أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، وتأكيد دوره كمؤسسة رائدة ملتزمة بتعزيز قدرات الشباب في السوق المحلي.

ويأتي برنامج التدريب الصيفي كجزء من برامج بنك برقان الإرشادية، وضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى توفير مزايا مختلفة لكل فئات المجتمع.



كما تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج بنك برقان الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معا لنكون التغيير»، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، إضافة إلى دعم المبادرات الإيجابية ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.



ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشيا مع مبادئ بنك برقان، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، بحيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.