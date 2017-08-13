انطلق مرشحو الجيل السابع من برنامج البروتيجيز الأحد الماضي إلى مدينة برلين، والآن في جولتهم الثانية داخل براغ «عاصمة التشيك».

ووصل المرشحون بعد الرحلة التي استمرت ساعات إلى برلين ولدى وصولهم، شاركوا في محاضرة مع المرشد شملان البحر تحت مسمى «لحظات صغيرة» تعبر عن أهميتها في حياتنا اليومية وكيف يمكننا التعرف عليها، ثم أنهى المرشحون يومهم في حالة من التشويق والتخيل لما تحمله الرحلة من مفاجآت.

وبدأ اليوم الأول في برلين بالترحيب برعاة برنامج البروتيجيز - الجيل السابع، ابتسام الحداد من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعاذ الرومي من مجموعة التمدين، وقدما عرضا عن دور كل شريك في دعم برنامج البروتيجيز وبرامج الشباب التي تساهم في رفعة شباب الكويت، ثم انتقل المرشحون إلى جولة حضارية بقيادة مرشدة سياحية، حيث شملت الجولة زيارة جدار برلين.

وبدأ اليوم الثاني على خطوات كاتدرائية برلين، حيث ناقش المرشد شملان البحر وسأل المرشحين «ما هي العظمة؟»، ثم واصل المرشد يعرب بورحمه منح مرشحي الجيل السابع نظرة متجددة لنقاط قوتهم وعظمتهم، ثم ألقت الأستاذة ناندين محاضرة عن آداب الأعمال الخاصة، شارحة كيفية التعامل مع الآخرين من مختلف الثقافات والجنسيات والتفاعل معهم.

وانضم ممثل شركة اتصالات أوريدو يوسف الشلال إلى المرشحين وشارك بتجربته الشخصية معهم، وتحدث أيضا عن دور أوريدو في دعم برنامج البروتيجيز وبرامج تمكين الشباب، واختتم الشلال حديثه بتكريم مرشحة الجيل السابع ريم الخشتي لأدائها المتميز في العمل الاستثنائي بجهاز آيفون 7 المقدم من شركة أوريدو.

ثم قام المرشحون في اليوم الثالث من الرحلة بجولة في شرق وغرب برلين، حيث رأوا بقايا الجدار الفاصل بين كل من ألمانيا الشرقية والغربية الذي استمر ما يقرب من 30 عاما، مع أمثلة مختلفة من العمارة السوفييتية والنازية تحت الفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية.



وانضمت عبير العمر مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة كيبكو إلى المرشحين لهذا اليوم، وأتيحت لها الفرصة لمعرفة المزيد عن المرشحين والسماع منهم كيف قاموا بقضاء أوقاتهم الى الآن في برلين.

وركز اليوم الرابع على تطوير الأعمال ومهارات حل المشكلات، حيث قامت المجموعة بزيارة حصرية لمقر شركة هيرو ديليفري، حيث تعد أكبر منصة في العالم لطلبات الأغذية عبر الإنترنت، وقد اشترت «هيرو ديليفري» شركات مثل طلبات وكريج لإضافتها إلى مدى انتشارها العالمي، وبدأت الزيارة بمقدمة عن تاريخ الشركة، وكيف تطورت على مر السنين، ثم انتقل المرشحون إلى جولة داخلها للتعرف على الإدارات المختلفة في الشركة وانتهت الجولة بمحادثات صغيرة وغداء.



وقد انضمت عبير العمر مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة كيبكو ومعاذ الرومي مدير التسويق العام في مجموعة التمدين وابتسام الحداد مدير البرنامج في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلى المرشحين هذا اليوم.

أما الجزء الثاني من اليوم، فقد قاده المرشدان محمد المنيخ وعبد العزيز اللوغاني، اللذان تحدثا عن خبرتهما في مجال الشركات الناشئة مثل غنوة وطلبات.

وقد أخذ حيز اليوم الخامس كاملا في «بنتهاوس بالي» في برلين، من خلال جلسة صعبة بدأت بحكايات ناجحة من قبل المرشد عبدالعزيز اللوغاني، ونقلت إلى تأمل يسترشد به المرشد يعرب بورحمه، علاوة على ذلك قدمت المرشدة فاطمة القطفان المظاهر الفيزيائية للعمل الجماعي من خلال عدد من الألعاب المصممة لتحدي مجموعات، ثم قدم المرشد محمد المنيخ فكرة توليد مشروع البروتيجيز الجيل السابع الذي تم تفعيله في إطار عمل الفريق.