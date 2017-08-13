اختتم بنك الكويت الوطني فعاليات الدورة التدريبية الثالثة من برنامج التدريب الصيفي لعام 2017 والمخصص لطلبة المدارس والكليات، بزيارة إلى مؤسسة لوياك للمشاركة بأحد الأعمال التطوعية للمؤسسة مما يتيح للطلبة التعرف عن كثب على النشاطات التي تقوم بها المؤسسة تجاه الشباب والمجتمع المدني وأهمية الرسالة الانسانية الهادفة التي تقوم عليها.



وتضمنت الزيارة عملا ميدانيا للطلبة المتدربين في أحد المشاريع القائمة التي تعمل عليها لوياك من اجل افتتاح حديقة جديدة، وقام فريق من المتطوعين في المؤسسة بشرح أهمية المشروع وقيمته الاجتماعية.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص البنك على تعزيز معارف وخبرات الطلبة بجوانب إضافية تتعلق بالمجالات والقطاعات الحيوية المختلفة وخاصة فيما يتعلق بالمجتمع المدني وتنمية الوعي والالتزام تجاهه، لما لهذه المعارف من قيمة مضافة يكتسبها الشباب في حياتهم المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التدريب الصيفي الذي يأتي تنظيمه في إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني يهدف إلى صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، ويتضمن مجموعة من مواد التدريب والدراسة لطلبة المدارس والكليات تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة من خلال ما يوفره البرنامج من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة.



وتتخلل هذه الدورات جولات ميدانية للمشاركين بهدف إتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك.

وينظم بنك الكويت الوطني هذا البرنامج للعام السادس عشر على التوالي، ويشهد البرنامج إقبالا متزايدا كل عام، ويهدف إلى تشجيع الطلبة خلال إجازتهم الصيفية على الانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما يأتي في إطار التزام البنك تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.