يواصل قسم الجراحة بمستشفى دار الشفاء مسيرته الناجحة، والتي استمرت لما يزيد على 50 عاماً من الإصرار على تقديم كل ما هو حديث في مجال الجراحة بكل أنواعها، وذلك بتجهيز القسم بأحدث التكنولوجيا المتطورة مع توافر الطاقم الطبي ذوي الكفاءة العالية من جراحين ذوي خبرة عالمية من داخل وخارج البلاد وطاقم تمريضي عالي الكفاءة ومدرب على أعلى المعايير، ما يمكن الأطباء من أداء معظم العمليات الجراحية المتقدمة بكفاءة عالية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء أحمد نصر الله: «يعتبر قسم الجراحة العامة في مستشفى دار الشفاء من أكثر الاقسام تميزاً، حيث تم تجهيزه بأحدث غرف العمليات وأحدث الأجهزة والمعدات الجراحية الصغرى والمتوسطة والكبرى، والتي تتم تحت التخدير العام، النصفي والموضعي، كما تم تزويد القسم بغرف خاصة للإنعاش والإفاقة، وذلك لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لما بعد العمليات الجراحية».

وأضاف: «ليس غريباً أن تحرص إدارة مستشفى دار الشفاء على استقطاب الكفاءات الطبية المميزة دوماً، لكن المميز أن يكون قسم الجراحة بالمستشفى هو أحد أهم وأفضل أقسام الجراحة على مستوى المنطقة، فهو يضم مجموعة من الكفاءات الطبية المتخصصة من الجراحين الاستشاريين المميزين على مستوى الكويت بالاضافة إلى الفريق المساعد المدرب من جامعات وكليات أوروبية موثوقة للتعامل مع الحالات الجراحية المعقدة».

وفي نفس السياق، أشار د.عبدالله الحداد استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم بمستشفى دار الشفاء والذي يحظى بشهرة واسعة في مجال جراحات القولون والمستقيم وجراحات الثقب الواحد والمناظير، إلى أن قسم الجراحة بمستشفى دار الشفاء يقدم الخدمات الجراحية على اختلاف أنواعها كعلاج البواسير، الشرخ والناصور الشرجي بالليزر والجراحة والدباسة الجراحية، بالإضافة إلى علاج أمراض الثدي، أمراض الغدة الدرقية واستئصال أورامها، علاج فتق السرة والفتق الإربي بالجراحة والمنظار، علاج أورام القولون والمستقيم بالمنظار، علاج الخصية المعلقة والقيلة المائية ومرض كرونز بجراحة المنظار والقولون التقرحي، بالإضافة إلى جراحات السمنة المختلفة كتكميم المعدة، حلقة المعدة وبالون المعدة.

ود.الحداد حاصل على البورد والزمالة الأميركية والكندية في الجراحة العامة والبورد الأميركي بجراحة القولون والمستقيم إضافة إلى البورد الأميركي للعناية المركزة الجراحية.



ويتخصص د. عبدالله الحداد في حالات التهابات القولون، القولون التقرحي، غسيل القولون وجراحات سقوط المستقيم إضافة إلى مناظير المعدة والقولون وجراحات البواسير والنواسير المعقدة وغيرها من الجراحات العامة.

ويجري قسم الجراحة بمستشفى دار الشفاء جراحات السمنة على اختلاف أنواعها.



فمؤخراً، اعتمد قسم الجراحة العامة في المستشفى تقنية حديثة لخسارة الوزن تعد الأولى من نوعها في الكويت وهي بالون المعدة الذكي والذي يعد عالمياً أحد أقوى الخيارات المطروحة التي يلجأ إليها المرضى نظراً لانعدام الأعراض الجانبية المصاحبة لها وسهولتها، وكل ما يتوجب على المريض أن يذهب إلى عيادة الطبيب ويقوم بابتلاع الكبسولة والعودة إلى المنزل في نفس اليوم، بالإضافة الى جراحات البدانة المختلفة التي يجريها كادر طبي متكامل يضم عدداً كبيراً من الكفاءات المتخصصة، فقد أحدث «دار الشفاء» خلال الأعوام الماضية طفرة كبيرة في مجال جراحات السمنة والبدانة، وذلك لتوافر فريق طبي متكامل يضم أفضل الجراحين المتخصصين في إجراء أحدث الأساليب الجراحية كجراحة تغيير المسار، جراحة تحزيم المعدة، جراحة تكميم المعدة وزراعة بالون المعدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات العناية والمتابعة بعد إجراء العمليات عن طريق فحوصات المختبر وضبط نسبة الفيتامينات وتحديد الأنظمة الغذائية المناسبة لما بعد العمليات، فضلا عن توافر أعلى معدلات للأمان أثناء وبعد إجراء العملية.

على جانب آخر، يسعى دوما قسم الجراحة إلى جمع أفضل الكوادر الطبية، وذلك لتقديم أفضل خدماته الجراحية للمرضى حيث يضم القسم د. خالد عياش استشاري الجراحة العامة بمستشفى دار الشفاء والحاصل على الزمالة البريطانية في الجراحة العامة الجراحة العامة والمناظير والذي يتخصص في جراحات السمنة المختلفة مثل تدبيس وتكميم المعدة، متابعة حالات أمراض الغدة الدرقية وأورام الثدي، متابعة حالات أمراض الشرج المختلفة مثل الشرخ، الناصور والخراج، متابعة حالات الفتق الإربي عن الأطفال، إزالة جميع أنواع التقرحات مثل الورم الشحمي، الأكياس الدهنية، الورم الحليمي بالجلد بالإضافة إلى متابعة حالات أورام القولون.

كما يضم فريق العمل المميز د.محمد جمال وهو استاذ م بكلية الطب في جامعة الكويت وحاصل على البورد الكندي والبورد الأميركي للجراحة العامة من جامعة مكجيل بكندا، زمالة جراحات السمنة المتقدمة من كليفلاند كلينيك أحد أفضل المستشفيات الرائدة في العالم وفي الولايات المتحدة الأميركية، الزمالة الأميركية لجراحات السمنة، بالإضافة إلى الزمالة الأميركية لجراحات الكبد والبنكرياس.

ويتخصص د.محمد جمال بإجراء جراحات السمنة المختلفة كجراحة التكميم، جراحة تحويل المسار وتحويل المسار المصغر وحلقة المعدة، كما يقوم بإجراء جراحات الترميم لعمليات السمنة، البالونة والكبسولة الذكية والمبرمجة، جراحة فتق رأس المعدة وجراحات الحموضة وعسر الهضم، جراحات الفتاق بالمنظار بالإضافة إلى جراحات المرارة وحصوات المرارة وجراحات الثدي والأورام والقولون والغدة الكظرية وسائر عمليات الجراحة العامة وجراحات الكبد والبنكرياس.

ويشمل فريق العمل بقسم الجراحة أيضا د.حسام عبد الرازق استشاري الجراحة العامة والمناظير بروفيسور بكلية الطب في جامعة القاهرة والحاصل على دبلوم جراحة المناظير من الهند والذي يحظى بخبرة تمتد لأعوام طويلة في مجال الجراحات العامة وجراحات المنظار كالمرارة، الزائدة، الفتق الإربي والفتق الجراحي والسري، وعلاج ومتابعة أمراض الثدي وأورامها بالإضافة إلى علاج وجراحات الشرخ والبواسير والنواسير.

ويعتبر د.يوسف عكاش اخصائي الجراحة العامة والمناظير والحاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة من جامعة سان انطوان بفرنسا أحد أهم أركان قسم الجراحة بمستشفى دار الشفاء، حيث يجري د.عكاش جراحات المنظار بكفاءة عالية نظرا لحصوله على دبلوم جراحة المناظير المتقدمة بباريس كجراحات الأورام، والمناظير المتقدمة في الكبد والبنكرياس والطحال، جراحة المرارة والقنوات المرارية، فتق العانة، العقد اللمفاوية والالتصاقات، أكياس المبيض والرحم، جراحات الغدد الدرقية والكظرية وجراحة الثدي، و د.عكاش حاصل على دبلوم في جراحة وزراعة الكبد في جامعات باريس لدى بروفيسور هنري بيسمث وحاصل أيضا على تخصص في جراحة السمنة وقد عمل سابقا في مستشفى سعد التخصصي كاستشاري أول ورئيس قسم الجراحة العامة.