من خلال 6 أوجه، و12 حافة، و8 قمم، حيث يعكس المكعب الواحد الكمال الهندسي البسيط، جاءت مجموعة مكعب الثلج «Ice Cube» متناسقة، وتبعث على الشعور بالمتعة، فهي تجمع ما بين الأناقة والجاذبية العصرية، وتفوق التوقعات لتكون مجموعة استثنائية ورائعة للغاية!

المنشأ

أطلقت هذه المجموعة أول مرة عام 1999، ويلهم هذا التصميم الهندسي دار شوبارد للمجوهرات لابتكار مجموعة رائعة وعصرية مستوحاة من مكعبات الثلج. فإذا كنت تريد تصاميم لساعات تنقلك إلى المناطق المتجمدة أو مجوهرات تشعرك بالبرودة، فإن الشكل العصري الجديد لمجموعة «Ice Cube» هو ما تبحث عنه.

ثورة أم تطور؟

تحمل مجموعة «Ice Cube» الروح نفسها لكن في زمن مختلف وضمن مجموعة مختلفة، فهي عبارة عن مكعبات أصغر ملمعة أو مرصعة بالماس، ومرصوصة في صفوف متتالية. وتضم هذه المجموعة الخواتم والأقراط والعقود، ناهيك عن الأساور التي تلائم المعاصم– أو الكواحل– الأكثر عصرية. هل تتألق هذه القطع وحدها أم مع مجموعة أخرى من المجوهرات؟ يمكن ارتداء هذه القطع الرائعة وحدها أو مع قطع أخرى لخلق مزيج ساحر من الذهب الأصفر والأبيض والوردي، وما هذه القطع ذات الأوجه المتعددة إلا انعكاس للمرأة التي تزين إطلالتها بها، فهي تشع جمالا وجاذبية، لتبث فيها روح الثقة التي لا تستطيع العيش بدونها.

المستقبل في أعيننا

اختارت شوبارد ذهب التعدين العادل «Fairmined» المصادق عليه أخلاقيا في هذه المجموعة إيمانا منها بأن الرفاهية المستدامة أولوية في وقتنا الحاضر، فهي رمز لإطلاقها فعلا في القرن الواحد والعشرين. كما أنها دلالة على احترام مجتمع التعدين والبيئة، ولهذا استخدمت شوبارد هذا النوع من الذهب في مجموعة المجوهرات الفاخرة «High Jewellery» حين أطلقت مجموعة السجادة الخضراء عام 2013 كذلك في مجال صناعة الساعات الفاخرة وتحديدا في ساعات L.U.C. وجعل مجموعة مكعب الثلج «Ice Cube» جزءا من هذه المبادرة يؤكد تصميم شوبارد على التحول إلى استخدام الذهب الأخلاقي في جميع منتجاتها من الآن فصاعدا.

مهما كلفك الأمر.. ستكونين أنت الأكثر عصرية!