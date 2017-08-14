نظمت دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة الخطوط الجوية الكويتية معرضا للمنتجات الغذائية في المبنى الرئيسي لـ«الكويتية» لمدة أسبوع بمشاركة فاعلة من عدة شركات غذائية.

وقد شمل المعرض أنشطة مهمة وعروضا تسويقية عديدة تستهدف استقطاب شرائح مختلفة تلبي مختلف الأذواق ورغبات الكثير من مستهلكي المواد الغذائية، وتقدم «الكويتية» فرصة لكل الشركات الراغبة في تقديم عروضها من خلال استخدام اللوبي الرئيسي لمقر «الكويتية» والذي يضم مساحة واسعه تتيح للعديد من الشركات تقديم منتجاتها بشكل تنافسي وتوفر أفضل العروض للموظفين من كل قطاعات «الكويتية».

ويأتي هذا المعرض ضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقدمها دائرة العلاقات العامة العامة والاعلام لتبث من خلالها روح التجديد وتعكس اهتمام «الكويتية» بموظفيها وتوفر عليهم عناء الوصول الى مراكز بيع هذه الشركات وتجميعها تحت سقف واحد، إضافة الى تأكيد توجه «الكويتية» لدعم المنتج الوطني والشركات المحلية في تسويق منتجاتها والوصول الى كل المستهلكين على اختلاف أذواقهم.

وتثمن «الكويتية» من خلال دائرة العلاقات العامة والاعلام جهود الشركات المشاركة في هذا المعرض، مؤكدة ثقتها في تحقيق النجاح المنشود، حيث ان المعرض متاح لكل الموظفين ومراجعي المبنى الرئيسي لـ«الكويتية»، كما أنه يوفر تجربة مميزة لتناول الأطعمة المختلفة بسعر خاص ضمن بيئة عمل مميزة.