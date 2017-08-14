كشف المهلب مول عن الفائزة بالجائزة الكبرى «جيب رينجايد» في سحب مهرجان المهلب للتسوق ديا كاديلاري، وسط أجواء من الفرح بين أفراد أسرتها وأصدقائها، كما فاز أصلان المتروك بدراجة «فيسبا»، وجهاز «آيباد» وتذكرة سفر من «طيران الجزيرة».

ومن المقرر إجراء السحب الكبير المقبل في 7 سبتمبر، والذي سيشهد تتويج المزيد من الفائزين، وتعليقا على الحدث، أعربت ديا كاديلاري عن امتنانها الكبير لهذه الهدية غير المسبوقة، وقالت: إن «المهلب مول» يشكل وجهة تسوق مثيرة بالنسبة لي ولعائلتي منذ سنوات عديدة، والفوز بأحدث موديل من «جيب رينجايد» كان حلما بالنسبة لي وتحقق الآن، ونحن نتقدم بالشكر للمهلب مول، ونتمنى حظا سعيدا للآخرين في السحب المقبل.

وجذب مهرجان التسوق عددا هائلا من الزوار منذ انطلاقه في مايو 2017، ومن المتوقع أن يستقطب المزيد مع استمرار موسم الاحتفالات والجوائز. ويوفر«المهلب مول» للزوار فرصة واحدة للدخول في السحب المقبل والذي سيقام يوم 7 سبتمبر 2017، مقابل كل 10 دنانير ينفقونها خلال المهرجان، ويتيح لهم الدخول تلقائيا في السحوبات الشهرية، كما يقدم فرصا للفوز بسيارات «جيب رينجايد» ودراجات «فيسبا»، وتذاكر طيران وأحدث هواتف الآيفون وغيرها.

ومع اقتراب نهاية مهرجان التسوق الضخم، يسر «المهلب مول» أن يعلن إطلاق عروض «بلاك فرايداي» من 31 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، ليستمتع الزوار بالعروض الاستثنائية والخصومات غير المسبوقة على مشترياتهم من المحلات المشاركة في أجواء ترفيهية مليئة بالمفاجآت.

ويسعى «المهلب مول» لتوفير تجربة تسوق فريدة في نوعها بتقديم المزيد من التنوع وتعزيز تجربة التسوق لعملائه.