قامت إدارة البنك الأهلي المتحد، بتكريم الفريق التطوعي نظرا لجهوده وأدائه المتميز الذي ساهم في إنجاح البرنامج الاجتماعي للبنك الأهلي المتحد خلال شهر رمضان الفضيل والذي اشتمل على العديد من الأنشطة الخيرية والثقافية والدينية وأعمال الرعاية الاجتماعية.

وخلال فعالية متميزة حضرها مسؤولو البنك وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي المتحد ريتشارد جروفس، أعرب البنك عن امتنانه للمشاركة الفعالة وروح الحماس التي أبداها الفريق التطوعي والتي انعكست على نجاح البرنامج الاجتماعي للبنك الأهلي المتحد خلال شهر رمضان الفضيل.

وكان البنك الأهلي المتحد كعادته السنوية قد أعد برنامجا اجتماعيا حافلا خلال شهر رمضان تضمن العديد من البرامج والمبادرات الانسانية التي لاقت نجاح واستحسان المجتمع ومنها توزيع الآلاف من وجبات الإفطار ووجبات السحور على الصائمين في مختلف الأماكن الحيوية بالكويت، إضافة إلى القيام بزيارات لدور الأيتام والأطفال في المستشفيات وتوزيع هدايا والقرقيعان عليهم، وعقد ندوة دينية لموظفي البنك تحت عنوان «كيف نستعد لرمضان» والتي قام قدمها د.خالد المذكور رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك.

بالإضافة الى ما سبق، قام البنك الأهلي المتحد بإطلاق إعلان تلفزيوني احتفالا بحلول الشهر الفضيل، حمل رسالة ترحيبية «وصل وصل.. وبهلاله هل» والذي حقق نسبة مشاهدة عالية، كما قام بتنظيم مسابقته الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، فضلا عن مشاركته في مسيرة للتوعية بمرض التوحد وكيفية التعامل مع المصابين به، وفي سبيل نشر التوعية الدينية من خلال وسائل الإعلام، قام البنك الأهلي المتحد خلال الشهر الفضيل أيضا برعاية برنامج «أحاديث وعبر» الذي أذيع على قناة الراي، وقدمه د.عبدالعزيز القصار عضو ومقرر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الأهلي المتحد.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد أنه حرص على تكريم الفريق التطوعي تقديرا لما بذلوه من جهد وإخلاص في العمل الاجتماعي، ولتتاح له الفرصة لتقديم الشكر لهم وتشجيع روح العطاء لديهم، ليكونوا قدوة ومثالا يحتذى في الأعوام المقبلة، وخلال المبادرات المختلفة.

وفي الختام، أكد البنك اهتمامه الدائم بتدعيم مبادراته التي تندرج تحت أنشطة المسؤولية المجتمعية، وذلك من منطلق حرصه على القيام بدور فاعل في خدمة المجتمع، معربا عن اعتزامه مواصلة جهوده لتطوير برنامجه الاجتماعي لشهر رمضان عاما بعد عام، لضمان تقديم أفضل الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل وتعمق من ارتباط البنك بالمجتمع.