تطوير مهارات الشباب الكويتي وتنمية مواهبهم مع مراعاة توفير فرص متساوية لهم للتعلم والتطور

كرّمت شركة محمد حمود الشايع 22 مشاركا من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج التدريب الصيفي لعام 2017، الذي تنظمه الشركة للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين.

ويهدف البرنامج الذي استمر 4 أسابيع في محلات ستاربكس ودبنهامز ومذركير إلى إعطاء المشاركين والمشاركات فيه الخبرة العملية لمساعدتهم على تنمية كفاءاتهم وتطويرها في المستقبل للعمل في الوظائف والمهن المختلفة التي يوفرها القطاع الخاص. وجاءت مشاركة الغالبية في برنامج التدريب الصيفي بعد تجربتهم الناجحة خلال السنوات الماضية.

واختتمت شركة الشايع والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين فعاليات الدورة التدريبية الصيفية لمبيعات التجزئة هذا العام بمشاركة الطلاب وذويهم فرحتهم في حفل تخرج أقيم في مطعم آيهوب «IHOP» في «الأفنيوز» بحضور رحاب بورسلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، والشيخة شيخة العبدالله، الرئيس الفخري لنادي المعاقين، ود.شفيقة العوضي، مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من مديري ومسؤولي الشركة القائمين على البرنامج.

وتعقيبا على مساهمة شركة الشايع في تقديم الدعم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2017 قال أندرو ستوتر بروكس، المدير الإقليمي للتطوير والتعليم في شركة الشايع «نحن سعداء جدا بالمساهمة الكبيرة التي قدمها الطلاب المشاركون من الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين هذا العام لخدمة زبائننا، كما أننا على يقين أن هذا البرنامج قد أتاح لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتساب خبرات عملية تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم، فهؤلاء الطلاب مرحب بهم في أي وقت في محلاتنا سواء كزبائن أو ضمن فرق العمل».

من جهتها، نوهت هدى الخالدي، أمينة سر الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، بالدور المهم الذي تلعبه شركة الشايع لضمان استمرار هذا البرنامج، وقالت: «لقد استمر هذا البرنامج للعام الثامن على التوالي بفضل الجهود الطيبة التي تبذلها شركة الشايع سنويا، فقد نجحنا من خلال هذا التدريب الصيفي في ترك أثر واضح على سلوك الطلبة وحياتهم ككل، وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة ستعود عليهم بالفائدة في المستقبل».

وجدير بالذكر أن هذا التعاون المشترك بين شركة الشايع وجمعية أولياء أمور المعاقين بدأ عام 2010 بتدريب الطلبة لدى محلات ستاربكس، وتطور هذا التعاون ليشمل العمل لدى 3 علامات تجارية تديرها شركة الشايع وهي ستاربكس ومذركير ودبنهامز.

وتعكس هذه الشراكة بين شركة محمد حمود الشايع وجمعية أولياء أمور المعاقين التزام الشركة بتطوير مهارات الشباب الكويتي وتنمية مواهبهم مع مراعاة توفير فرص متساوية لهم للتعلم والتطور.