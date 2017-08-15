تاريخ حافل بالإبداعات وحاضر يروي إنجازات عظيمة لعراب الأناقة المصمم العالمي Gianfranco Ferre، الذي بدأ مشواره بخطوات ثابتة تركت أثرا لا يمحى حتى اليوم، حيث أضاف من روحه الشغوفة بالفن إلى ابتكاراته المتميزة، ليتحف العالم أجمع بساعات لا مثيل لها.



وتقدم روائع جنيف للساعات لعملائها المميزين تشكيلة مذهلة تصدر إلى الشرق، ساعات تنم عن ذوق رفيع، وانعكاس للذوق الإيطالي النقي، والصناعة السويسرية الفاخرة.



ويعتبر Gianfranco Ferre مصمما فذا انفرد بأفكاره الخلاقة التي تتخذ من الأشكال الهندسية إلهاما ليضفي إلى تصاميمه جمال التفاصيل الدقيقة، فلكل جزء من الساعة طابع وسحر خاص به، كما اشتهر بأنه مهندس الموضة لكده الدؤوب وعمله المتواصل لصناعة أجود الساعات، حيث كرس نفسه للعمل وسقى من شغفه كل قطعة يصنعها، لينتهي بساعات تعبر عن شخصية حاملها بامتياز.



بإضافة حسه الفني لعمله المتقن حقق Gianfranco Ferre النجاح بطريقته الخاصة، وكان قادرا على إحداث تأثيرات كبيرة بفضل مهارات التصميم التي يملكها وخبرته العالية.



فهو صاحب المقولة «إن فن العمارة هو البحث عن مزيج للقالب، والشكل، واللون، كذلك الموضة فهي مزيج من الشكل المناسب واللون المتناسق وهنا تبدأ القصة»، حيث استمر على نهجه في صناعة الساعات وتطويرها دون أن تفقد العلامة التجارية بصمتها وروحها الإيطالية حتى يومنا هذا، فإن ساعات Gianfranco Ferre صممت بأسلوب يضاهي ذرى الرقي، تتيح اختيارات وتصاميم متعددة تناسب مختلف الأذواق والأعمار.



وتفخر Gianfranco Ferre بكشف النقاب عن تشكيلتها الجديدة SAVOCA، تشكيلة تأسر القلوب من الساعات المذهلة التي تحلق بين رقي الذوق الإيطالي والانتهاء اليدوي المتقن للصناعة السويسرية، حيث انها تتجه نحو الاهتمام الدقيق بكل مرحلة من مراحل الإنتاج للارتقاء لأعلى مراحل الجودة ولإضافة المزيد من التألق لجميع أجزاء الساعة.



وذلك بتجميع الألماس الكامل وأجود المواد في قطعة فاتنة.

وهذه التشكيلة الأنيقة والمرصعة بالألماس بشكل أنيق بجانب تاج الساعة لتضيف للساعة فخامة وشكل جذاب والجدير بالذكر بأنها تحتوي على الألماس داخل المينا ليعطيها شكلا أكثر رقة بنفس الوقت.



هذا التصميم الفخم يتحدى صناعة التحف الفنية، ويتوافر من هذه التشكيلة حزام الساعة المصنع من الجلود الطبيعية والمعادن غير القابلة للصدأ المطلية بالذهب، والطلاء ثنائي اللون، واللون النحاسي.



التشكيلة متوافرة بجميع متاجر روائع جنيف للساعات وخاصة فرع البيرق، وفرع السالمية التجاري.