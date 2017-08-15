لم يفت الوقت لتحظوا بإجازة ممتعة إذ مازال يمكنكم استغلال ما تبقى من فصل الصيف وقضاء عطلة رائعة في فندق سيمفوني ستايل الكويت الذي يدعو الضيوف للاستمتاع بمرافقه الخلابة باختيارك للإقامة في غرفه وأجنحته الراقية والفسيحة، والانغماس بإطلالته البحرية المتفردة على مياه الخليج العربي، وأجوائه الباعثة على الاسترخاء، وسيحرص طاقم الفندق على تهيئة كل سبل الراحة للضيوف ليوفر لك تجربة لا تنسى مع كرم الضيافة العربي الأصيل، بأسعار تبدأ من 65 دينارا في الليلة للغرفة.

ويتميز الفندق بمرافقه الرائدة، بما في ذلك مركز اللياقة البدنية الواقع في «سيكس سينسز سبا»، وحوض السباحة الخارجي الآخاذ الذي يتمتع بإطلالة فريدة على أفق مدينة الكويت.

وللأحبة الأطفال نصيب من هذه الإجازة، حيث يقدم الفندق العديد من الخيارات لرسم البهجة على وجوههم، فنادي سيمفوني للأطفال يتميز بمرافقه الترفيهية المعدة خصوصا لاستقبال أطفالكم من عمر سنة ولغاية 10 سنوات، أما «تيينز هاب» الذي افتتح مؤخرا في الفندق فيتيح للشباب قضاء ساعات من المتعة واللعب حيث يوفر أحدث ألعاب الفيديو من ويي وبلاي ستيشن ومنصة الألعاب التفاعلية «ماجيك موشن».

ويمكن للضيوف استكمال متعة العطلة مع حسومات المطاعم التي تصل إلى 50% في 3 مطاعم مختارة ضمن أيام مختارة اذ يقدم مطعم لونا التوسكاني الإيطالي المتميز حسومات بنسبة 50% أيام الأحد، حيث يدعو المطعم ضيوفه للاستمتاع بأشهى الاطباق على أنغام الغناء وعزف الكمان الحي، أما ضيوف شوكو كافيه فيمكنهم الاستمتاع طيلة أيام الاثنين بأشهى الوجبات بنصف الثمن طوال اليوم.



ويوم الثلاثاء، يقدم مطعم كوتشينا أفضل أطباق الغداء والعشاء الطازجة بأسعار مميزة.