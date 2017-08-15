مع انتصاف ليلة من ليالي المدينة الخالدة روما، استوحت بولغري مشهد المدينة المذهل لتبتكر عطر «غولديا، ليلة رومانية Goldea، The Roman Night» إكراما لملكة الليل الأسطورية الرومانية.

وبفضل قوته البالغة التأثير، يأتي أريج العطر المسكي الزهري، الذي ينتمي لعائلة تشايبرChypre العطرية، ليشكل مصدر إغواء جديدا تثري به دار بولغري مجموعتها من عطور غولديا، ولأنها تمثل أنموذجا لـ «ملكة الليل»، فقد اختارت الدار عارضة الأزياء الشهيرة بيللا حديد Bella Hadid كملهمة لهذا العطر، إذ هي تجسد ألق العطر نفسه من خلال موقعها في عالم عرض الأزياء.

كان يا ما كان في «ليلة رومانية»

ثمة واحدة من جميلات بولغري الفاتنات وجدت نفسها محاصرة في قاعة تزخر بالكثير من مظاهر الزينة، حيث تتواصل فقرات حفل موسيقي مثير للملل.. لم يكن ليشغل بالها غير سحر ليل روما الذي لم يكن ليبعد كثيرا عنها.. المدينة الخالدة تناديها بعظمتها المذهلة فيما هي تتململ فوق كرسيها وأنظارها تتجه نحو الباب.. حضور الحفل يهزون رؤوسهم ببطء تناغما مع تقاسيم عازف التشلو وهو يطلق نوتاته الموسيقية منفردا.. تترك مقعدها وتنطلق في جوف الليل تتسلق الجدران وترتقي الأسطح.. وتحت تأثير فتنة روما الآسرة وعطرها الخلاب، تهتز فاتنة بولغري ابتهاجا وغبطة وهي ترافق أصدقاءها لينطلقوا في مغامرة ليلية مأخوذين بسحر سماء روما الخالدة. المخرج الشهير غلين لوتشفورد Glen Luchford يأخذنا في رحلة سينمائية يروي لنا خلالها حكاية عطر «غولديا، ليلة رومانية» التي تؤدي دور البطولة فيها عارضة الأزياء الشهيرة بيللا حديد التي تتحرك وفقا لما تمليه عليها نبضات قلبها عبر المدينة المضاءة بأنوار نجوم سمائها الرائعة. ولأنها مهد الإنسانية، فقد احتضنت روما ملايين القصص وحكايات الحب والغرام والمغامرات على امتداد الالفيتين الماضيتين أو أكثر.

ملكة من هذا الزمان

عطر «غولديا، ليلة رومانية» الذي يجسد أضواء روما الرائعة حد الاعجاز يلتقط بريق نجوم سماء هذه المدينة الخالدة المتوهجة وعظمتها وقت المساء، وحكاية ملكة هذا العطر وملهمته إنما تروى في سياق تصميم عطرها الفائق التأثير والإغواء.

بيللا حديد تتأمل المسارات المفتوحة أمامها لتغوص من ثم في أمواج سماء الليل، وقبل أن تنسل أشبه بحلم من مبناها، ترتدي بيللا عصارة عطر«غولديا، ليلة رومانية» الليلي كي تنعم بسحر أنجم سماء المدينة.. ومن على عنق بيللا، ينطلق وميض واحدة من مجوهرات سربينتي Serpenti، الرمز الأبدي المطلق للقوة والجرأة، انسجاما مع عفوية «نزوات» هذه الليلة الرومانية، وكما هي مجوهرات بولغري الرائعة، تتوهج المدينة الخالدة بحيوية ليلية، فيما تتكشف فصول المغامرة أمام عينيها تحت رداء عتمة الليل المخملي.

وترتقي زهور الياسمين التي تتفتح ليلا وأعشاب المسك الرومي (تيوبروز tuberose) إلى مصاف التحف الجمالية الليلية التي لا تقاوم، ومتى طالتها لمسة لذيذة من التوت حلو المذاق ومن زهرة نبات الفاوانيا peony، فهي ستعلن انطلاق احتفال الرغبات الجامحة. وساعة ارتسم في مخيلتي لأول مرة مشهد الليلة الرومانية، برزت أمامي في الحال فكرة تصميم مميز لعطر يفوح بأريج المسك الزهري وينتمي لعائلة تشايبر Chypre العطرية. وعطر كهذا سيجسد البهجة والإثارة الحسية في أنقى صورهما، ولسوف تسرد زهوره التي تخلق إحساسا أخاذا بالإدمان حكاية ليلة سهر رومانية وضاءة يجفو العيون النوم فيها، وبحسب البيرتو موريلاس، الذي أعاد ابتكار مفهوم عطور التشايبر Chypre، فإن «جوهرة المسك الأسود الخلاب، المرصعة بلمسات التوت الأحمر اللذيذ، قد ازدادت روعة وبهاء بفضل النوتات الخشبية الآسرة وقوة جاذبية الياسمين والمسك الرومي».

التوت الأحمر

هذه الثمار الشهية الجذابة اغتسلت بلمسات وتدرجات لونية ليلية تثير الرغبة في تذوقها، وقد استحضر البيرتو موريلاس في مخيلته التوت الأحمر الناضج اللذيذ الذي يتميز بعبيره الفاكهي المسكي والخشبي إلى حد بعيد.

زهور الفاوانيا السوداء

اختار مصمم العطور الشهير هذه الزهور، الأكثر ندرة بين سائر زهور الفاوانيا الأخرى، كي يبتكر بأناقة فائقة شخصية«استفزازية»متوقدة تتماثل بشكل عام مع سمات الشخصية الأنثوية.

هنا، وعلى نحو لا مكان للخطأ فيه، تعلن زهرة الفاوانيا السوداء من خلال عطرغولديا، ليلة رومانية ومع هبوط الليل عن شخصيتها الغامضة الجامحة، ومع أن هذه الزهرة «الصامتة» تمتلك أريجا شديد التأثير وذا طابع رمزي، فليس من الممكن إدخالها بشكلها الطبيعي كعنصر من عناصر عطر ما، أو استخلاص عصارة منها. وبرغم ذلك، وبفضل ذاكرته العطرية، استطاع البيرتو موريلاس ببراعة حرفية فائقة إعادة إنتاج عطرها الخلاب. وهي في نظره زهرة ذات نضارة خيالية تبعث بروائح إدمانية ملتهبة، وعن طريق المزج بين روعة زهرة الفاوانيا السوداء وقوة تأثير أعشاب الباتشولي، أمكن له استخلاص عطر استطاع الآلاف من عشاق منتجات بولغري تمييزه في الحال.

زهرة الياسيمن التي تتفتح ليلاً

المصمم الشهير البيرتو موريلاس اختار ايضا أن يتميز عطر «غولديا، ليلة رومانية» بنفحات زهرية رقيقة جذابة تبعث بها زهرة ياسمين السامباك الصيني، وهي الأخرى تعد أكثر أنواع زهور الياسيمن ندرة في العالم. ولإبراز شخصية زهرة الياسمين الثرية، ولتجسيد جمالها الآسر وروعته، فضل موريلاس توظيف أسلوب الاستخلاص التقليدي (بواسطة تنقيع الزهور) الذي بات استخدامه نادرا إلى حد بعيد، رغم أنه أحد أعرق الأساليب التي توظف في صناعة العطور نظرا لموثوقيته ودقته، ففيه تتم عملية الاستخلاص الباهظة الكلفة التي تستغرق عادة وقتا ليس بالقليل بتنقيع زهور الياسمين في الكحول العادي ومن ثم في أثيل الكحول بالطريقة التقليدية لفترة زمنية محددة. ومن خلال هذه الطريقة التي تقتضي الاهتمام الفائق بأدق التفاصيل، تطلق زهرة الياسمين أشعاعها العطري محاطة بنجوم الليل المقمر، بينما يحرص مصمم العطور الشهير على تجسيد أبعاد العطر ومظاهره الأنثوية الخلابة بأرفع درجات الأناقة والفخامة.

عصارة المسك الرومي (تيوبروز)

حين صار المسك الرومي رمزا للإثارة الحسية، بشكليها التقليدي والمعاصر، فقد صار أيضا درة تاج العطور الفاخرة جمعاء. ولا يخفي البيرتو موريلاس ولعه بتاريخ هذا المسك وسمعته «الفاضحة» وثراء جوهره الذي يبعث أريجا زهريا رقيقا رغم قوة وقعه وتأثيره «التخديري».

وهذا المسك، الذي يمنح عطر «غولديا، ليلة رومانية» سمته المميزة، يزرع ويحصد في مناطق جنوب شرقي الهند، وفي عالم صناعة العطور، ونظرا لما يتميز به من رقة وفخامة وأناقة، بات المسك الرومي في عداد العطور التي يشتد الطلب عليها أكثر من غيرها، وزهور «آلهة العطور» هذه، التي صارت تعرف باسم «ملكة الليل»، تتعاظم رائحتها قوة وتأثيرا متى ما أرخى الليل سدوله، ولا يتم حصاد هذه الزهور إلا عند الفجر بشكل براعم بغية غرس طيفها العطري الواسع في صميم العصارة التي تستخلص منها.والزيت الأساسي المستخلص من نبات المسك الرومي هو أحد الزيوت الأغلى ثمنا والأشد ندرة في العالم، إذ إن استخلاص كيلو غرام واحد من عصارته يقتضي استخدام خمسة أطنان من هذه البراعم.

المسك الأسود

يتميز المسك الأسود المثير للحواس لا بقوة تأثيره حسب، بل وبقدرته أيضا على إطلاق نوتاته العنبرية والخشبية على النحو الذي يرتبط فيه ارتباطا عضويا مع البشرة، فيما هو يرسم في الوقت عينه معالم شخصيته الجريئة الغامضة.

خلاصة زهور نبات الباتشولي

في أوروبا، اكتشفت أنثى القرن التاسع عشر قوة جاذبية الباتشولي في شالات الكشمير الكبيرة الحجم التي تستورد من الهند وهي مغلفة بأوراق هذا النبات الذي لا رائحة تنبعث منه طالما كان النبات حيا، ولا يتجلى سحره واضحا إلا عندما تطلق أوراقه المتيبسة أريجا خشبيا قويا.

قارورة خلابة

لم تزل أفعى Serpenti بولغري، برمزيتها وقدرتها التخديرية وبحراشفها التي تلتف حول أعلى القارورة، هي الحيوان الأخاذ المفعم بالحيوية الذي ارتبط بمجموعة عطور «غولدياGoldea»، وعندما اتخذت اليوم رمزا للحياة، فقد كانت ملكات العصور الغابرة بالأمس يتخذن منها شعارا ملكيا يعبر عن القوة.

وفي أعلى قارورة هذا العطر/الإكسير الرائع، يبرز الغطاء الشفاف محاطا بخط أسود، فيما يجسد تصميم القنينة في مجمله نمطا هندسيا تتشابك مكوناته على النحو الذي يعيد إلى الأذهان الطابع الحسي لحراشف الأفعى Serpenti، ومتى ما توهج العطر بنفحاته الذهبية، يبدو وكأنه يعكس صورة قطع من الماس البراق جرى ترصيعها بمهارة متناهية على أيدي صناع مجوهرات بولغري المهرة، وحين يتوهج أشبه بأنثى تشع جمالا وفتنة، فإن عطر «غولديا، ليلة رومانية» إنما يجسد مشهدا أخاذا لملكة الليل الروماني.