تقدم جنيف جاليري للساعات وحصريا في فرعها الجديد في بوليفارد السالمية خصم 25% فقط لحاملي بطاقة «نخبة التجارية».

ويذكر أن روائع جنيف للساعات تقدم لزبائنها الكرام مجموعة من الماركات الجديدة التي احتضنتها مؤخرا لتطرح لأول مرة في الكويت وحصريا في معرضها الجديد والذي يعد أكبر معرض بين معارضها العشرين المنتشرة بمناطق مختلفة من الكويت.

كما تتميز روائع جنيف أيضا بخدمة ما بعد البيع حيث تمنح الشركة فترة ضمان لكل ساعة ولديها ورشة عمل لتصليح الساعات المبيعة مجهزة بأحدث الأجهزة الفنية وفريق عمل على أعلى مستوى من المهارة والخبرة لتوفير خدمة ما بعد البيع للساعات بأعلى جودة.



وبطاقة «نخبة التجارية» هي خدمة مميزة تم ابتكارها من قبل الشركة التجارية العقارية لجميع عملاء الشركة ليستمتعوا بعروض وخصومات مقدمة من المحلات والمطاعم التي تقع في عقارات الشركة ومنها: برج التجارية، فندق سيمفوني ستايل الكويت بمطاعمه، مجمع سيمفوني ستايل، مجمع مطاعم لايت، وغيرها من العقارات التجارية والسكنية الأخرى.



كما طورت الشركة التجارية العقارية تطبيق «Al Tijaria Elite» المتوافر على متجر الأندرويد ومتجر آبل، وذلك لتوفير تجربة سهلة لعملائها في استخدام بطاقة نخبة التجارية والتعرف على المحلات المشاركة والعروض التي تقدمها.