مع استعداد الأطفال هذا الصيف للاستمتاع بعرض فيلمي «سبايدرمان: هوم كامينغ» و«كارز 3» الجديدين، أطلقت هوم سنتر، أكبر سلسلة لمتاجر الأثاث والمستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، خطا حصريا من المنتجات الجديدة المستوحاة من هذين الفيلمين في إطار «تشكيلة العودة إلى المدارس» الخاصة بها.

وتشمل التشكيلة الحصرية مجموعة من اكسسوارات غرف الأطفال الملونة والبراقة التي تأتي بتصاميم سبايدر مان والسيارات وأميرات ديزني التي من شأنها أن تحفز مخيلة الأعزاء الصغار.



وتضفي هذه التشكيلة المصممة بعناية، حيوية كبيرة على شخصيات الأفلام من خلال منتجات منوعة تتضمن مصابيح الطاولات، والوسائد، والسجادات، والفناجين، والساعات، والملصقات، وغيرها الكثير.

وتتوافر تشكيلة المنتجات المستوحاة من الأفلام في جميع متاجر هوم سنتر في الري والشويخ والأفنيوز ومدينة الكويت والفحيحيل وسما مول (الفنطاس).