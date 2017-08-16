أطلقت كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، اليوم برنامج ألعاب كيدزانيا المشوقة، والذي يمنح الأطفال فرصة فريدة لتجربة مجموعة من الأنشطة الرياضية الرائعة ومضاعفة المرح خلال عطلتهم الصيفية.

وسيستمر البرنامج من 11 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2017، ويوفر مجموعة من التحديات الرياضية المرحة التي تختبر قدرات الأطفال الجسدية، ومهاراتهم في التوازن والصبر والعمل الجماعي الضروري لإكمال النشاط في كل تحدي.



وتتضمن تلك الرياضات البولينغ والبلياردو وكرة السلة التي تم وضعها في ساحة مدينة كيدزانيا ليستمتع الأطفال بنشاط ترفيهي وتفاعلي مشوق.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في شركة محمد حمود الشايع، فرناندو ميدروا: «إن جزءا من مسؤوليتنا في كيدزانيا هو أن نوفر للأطفال برامج ترفيهية متكاملة تدمج الترفيه بالتعليم بطريقة تساعدهم على تنمية مهاراتهم الذهنية والجسدية والاجتماعية، ولهذا، فإننا نحرص على مواصلة الإبداع والابتكار من خلال تطوير برامج مثل ألعاب كيدزانيا التي تم إطلاقها اليوم، والتي من المؤكد أنها ستنال إعجاب الأطفال».

وجاء إطلاق البرنامج تماشيا مع مفهوم العلامة التجارية كيدزانيا في التعليم الترفيهي، والذي يمنح الأطفال المساحة للتعلم في أجواء مرحة ومشوقة.



ومن ضمن البرامج الأخرى التي تقوم كيدزانيا بإطلاقها سنويا والتي تعكس هذا المفهوم، برنامج أطفال من أجل عالم أخضر ومخيم كيدزانيا الصيفي ومهرجان الشتاء.

ويمكن للأطفال مضاعفة المرح أثناء تجربتهم للبرنامج من خلال شراء بطاقة «XL Pass»، والتي تمنحهم دخولا حصريا إلى العديد من الأنشطة الخاصة بالبرنامج، وهدايا من المحل الوطني لدى كيدزانيا.