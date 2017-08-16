أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، واحدة من شركات الفنادق الرائدة في العالم، عن تحصيلها على اعتماد«AON أفضل رب عمل عالمي» من قبل AON Hewitt.



ويأتي هذا التكريم المشهود في السنة الأولى للشركة من المشاركة في الدراسة الاستقصائية العالمية ويكمله نيلها الاعتماد على المستوى القطري في 46 بلدا من أصل 64 بلدا تقيمها شركة الخدمات المهنية تمثل 97% من القوى العاملة لديها.

والاعتماد هو جزء من برنامج «AON أفضل أرباب العمل» الذي يقيم فعالية صاحب العمل في خلق بيئة العمل التي تشارك وتمكن موظفيها من تقديم ميزة تنافسية.



يتم التقييم من البيانات التي يتم جمعها مباشرة من الزملاء استنادا إلى 4 مؤشرات: المشاركة والقيادة وثقافة الأداء والعلامة التجارية لصاحب العمل.

شاركت المجموعة في الإحصاء العالمي لأول مرة هذا العام، حيث ساهمت بأكثر من 126.000 رد من الزملاء في جميع أنحاء العالم، ثم تم قياس نتائج الإحصاء بين الصناعة من قبل AON Hewitt لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للحصول على اعتماد «أفضل رب عمل AON».

وقالت ديبورا وولارد، نائب رئيس قسم الموارد البشرية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: «في IHG نقول دائما علاماتنا التجارية تمثل وعودنا لضيوفنا، ولكن زملاءنا هم الذين يفون بهذه الوعود، ونحن ملتزمون تماما بمساعدة زملائنا ليحققوا كامل إمكاناتهم.



هذا هو الالتزام الذي جعلنا نحصل على ثقة وولاء زملائنا ومكاننا من الحصول على اعتماد «AON» أفضل رب عمل عالمي في هذه الصناعة هو شهادة كبيرة على ذلك.



تحقيق اعتماد «أفضل رب عمل AON» في العديد من المقاطعات التي نعمل فيها في السنة الأولى من مشاركتنا هو أيضا إنجاز عظيم، وسوف نستمر في الاستثمار في موظفينا، وبناء ثقافة كبيرة في مكان العمل عبر كل من مكاتب الشركة الرئيسية والفنادق».

وتركز مجموعة العمل الدولية على تنمية وتطوير واستبقاء موظفيها من خلال خلق ثقافة شاملة، حيث يتم تشجيع الناس على أن يكونوا صادقين لأنفسهم.



وفي السنوات الأخيرة، أطلقت الشركة برامج رائدة في الصناعة لمساعدة الزملاء على النمو في أدوارهم وتطويرهم شخصيا ومهنيا.

وتشمل هذه البرامج برنامج قادة المستقبل لمجموعة IHG، حيث يتم تدريب الشباب الذين لديهم إمكانيات ليكونوا قادة لقيادة وظيفة في الفندق في غضون عامين، وبرنامج GM إكسبريس الذي يركز على تسريع تطوير الأفراد مع القدرة على أن يكون مديرا عاما لفندق هوليداي إن اكسبرس خلال 18 شهرا.

ومن بين الدول الـ 46، حققت مجموعة العمل الدولية شهادة الاعتماد على المستوى القطري، وأكثر من نصفها في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، وفي الشرق الأوسط، عينت مجموعة العمل الدولية «أفضل صاحب عمل» في 8 بلدان من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ومصر والأردن ولبنان، كما تم مؤخرا تسمية مجموعة IHG ضمن أفضل 5 شركات للعمل في آسيا ضمن قائمة «أفضل مكان عمل في آسيا 2017».

ولدى IHG حاليا 80 فندقا تعمل في 5 من العلامات التجارية للشركة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنتركونتيننتال، كراون بلازا، هوليداي إن، هوليداي إن إكسبريس، وستايبريدج سويتس مع 27 أخرى في خط التنمية.