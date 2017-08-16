وصل أحدث استايل لتشكيلة من ساعات ROCHAS النسائية الجديدة إلى روائع جنيف للساعات، حيث انها تنبض بالاستمرارية وبالأنوثة والخفة.

وتؤمن ROCHAS أحدث خطوط الموضة من الماركة العالمية بمواصلة عملها لإعادة إطلاق أحدث خطوط الموضة بحلتها الجديدة من بيت الازياء ROCHAS العالمي.

وطرح مصمم الازياء العالمي إليساندروا ديل اكوا أحدث تشكيلة لماركة ROCHAS التي تتميز بتناسق الألوان وببهجتها حيث اهتم بتفاصيل تبرز جمال ROCHAS من التشكيلة التي تتميز بالأنوثة والنعومة الفائقة.

وانتقت روائع جنيف للساعات تشكيلة راقية من الساعات والاكسسوارات لتليق بمكانة الأم العزيزة وخاصة من التشكيلة المختارة من ماركة ROCHAS بعناية فائقة ، حيث طرحت روائع جنيف للساعات والمجوهرات مجموعة حديثة من الساعات لاختيار الهدية المناسبة لأغلى الناس بيومها المميز والتي تتميز بتنوع ألوانها وأذواقها لتلائم جميع الأذواق، فهي رمز الشياكة العصرية والتفرد عن الآخرين وتتميز بكلاسيكية ومعاصرة، فإبداعات ROCHAS أصبحت تجسد اندماجا ذكيا بين الأناقة الإيطالية وتقاليد صناعة الساعات السويسرية التي تخطو على خطى أجود معايير ومقاييس الصناعة العالمية في عالم الساعات الثمينة.

وهي متوافرة لدى أفرع روائع جنيف للساعات.