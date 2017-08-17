يحرص فندق شيراتون الكويت منذ انطلاقته عام 1966 والذي يحمل العلامة التجارية «ذي لاكشري كولكشن» على التفرد بتقديم كل ما هو مبتكر ويسعى لتلبية رغبات ضيوفه على تنوع أذواقهم وتقديم أرقى معايير الخدمة التي تحظى بثقة الكويت وأهلها الكرام.

منذ افتتاح مطاعم شيراتون الكويت لدى مجمع «الأفنيوز» الشهير ومن خلال موقعها المميز الذي يضفي جوا من الفرح لقضاء أجمل الأوقات، عمل فريق العمل على توفير خدمات متميزة، فيقدم مطعم الحمراء مفهوما جديدا من خلال أطباقه المتنوعة من المطبخ الكويتي والشرق أوسطي مستوحيا أطباقه من عراقة قصر الحمراء في إسبانيا ومستحضرا كرم الكويت وذوق أهلها.

مطعم الطربوش الذي يفخر بتقديم أطباق لبنانية شهية من مازوات باردة وساخنة والمشاوي متنوعة بنكهة التوابل الشرقية. ويقدم مطعم بخارى مأكولات هندية أصيلة وأطباق من البرياني المحضرة بأجود أنواع الأرز الفاخر ويضاف معها ما يناسب كل الأذواق، أما مطعم شهريار فهو الأقرب إلى قلوب الكثيرين بأطباقه الإيرانية الحاضرة من بلاد الفرس إلى جانب الخبز الطازج برائحته الذكية.

ولمن ينشد الهدوء، فالمقهى الإنجليزي هو الخيار الأمثل، فمن موقعه في الأفنيوز - المرحلة الثانية إلى جانب الكثير من الماركات العالمية العريقة، يقدم لكم مأكولات خفيفة إلى جانب السكونز الإنجليزي وأنواعا من الشاي الفاخر.