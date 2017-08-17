تم تكريم «سيفكو» كأفضل «هايبر ماركت» راقٍ، وذلك كجزء من جائزة المشاريع الكويتية 2017 من قبل مجلة أسواق الشرق الأوسط والتي تهدف للاعتراف بمساهمة الشركة في توفير أفضل المنتجات والخدمات في واحدة من أفضل مناطق تجارة الهايبر ماركت تأثيرا حول العالم.

كما تعترف جائزة المشاريع الكويتية 2017 التي تصدرها مجلة أسواق الشرق الأوسط بالجهود الاستثنائية والعمل الدؤوب للشركات والأفراد في الصناعات المعنية في جميع أنحاء الكويت.

وقال مدير العمليات في سيفكو مارتن ديلي: سيواصل سيفكو السعي لتحقيق كل ما هو جديد ومبتكر والوصول إلى أعلى معايير التميز في القطاع التجاري في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على توفير كل ما من شأنه أن يبقى سيفكو السوق المركزي الفريد من نوعه في جميع فروعه المنتشرة في الري والقرين ووهولسوم فودز في ذا فيو مول في السالمية، وفروع سيفكو توغو الموجودة في مستشفى شركة نفط الكويت وجامعة الكويت.

وقالت الرئيس التنفيذي للشركة نور فيصل القطامي: لقد حصلنا على هذه الجائزة بفضل الجهود الجادة والمستمرة لعائلة سيفكو، وأنا أقدر جهودهم تقديرا كبيرا وآمل في استمرار النجاح داخل الكويت وخارجها.