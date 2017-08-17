أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، عن تعيين سافينو ليون، مديرا عاما للفندق.

ويأتي انضمام ليون، وهو فرنسي الجنسية، إلى مجموعة جميرا بعد شغله لمنصب المدير العام لدى إنتركونتيننتال أوساكا في اليابان، وعمله قبل ذلك لمدة أربع سنوات كمدير عام لفندق كروان بلازا في الدوحة، قطر، حيث كان مسؤولا عن قيادة فريق العمل في مرحلة ما قبل الافتتاح.

وبفضل خبرته التي تزيد على 20 عاما من العمل في مجال الضيافة الفاخرة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، نجح ليون في تخطي توقعات الضيوف وترسيخ ثقافة التميز في الخدمة، ما خوله لشغل العديد من المناصب الإدارية العليا في شركات إنتركونتيننتال ومنها: مدير للإقامة في إنتركونتيننتال الدوحة، ومساعد تنفيذي في قسم الأغذية والمشروبات في سميراميس انتركونتينتال بالقاهرة، ومدير لقسم الأغذية والمشروبات في لندن، ومساعد لمدير قسم الأغذية والمشروبات في دبي. وقد ساعده شغفه باستكشاف الثقافات المختلفة على إدراك التنوع واختيار نهجه الذي مكنه من قيادة فريقه وبث روح الإلهام والمشاركة بين أفراده.

وبحسب منصبه الجديد سيتولى ليون، الذي يتكلم الفرنسية والإنجليزية والإيطالية بطلاقة، مسؤولية إدارة فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة الذي يضم 316 غرفة وجناحا، و79 جناحا سكنيا، وجناحا ملكيا، و12 فيلا خاصة فاخرة، إضافة إلى تاليس سبا، و7 مطاعم فريدة من نوعها.

يقع فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة الفاخر في منطقة المسيلة على طول شاطئ الخليج العربي، مما يتيح للضيوف سهولة الوصول إلى منطقة الأعمال المركزية في الكويت والمطار ومناطق الجذب الرئيسية.