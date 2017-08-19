المحاضرة تناولت شرحاً لطرق العناية بنظافة الفم والأسنان

في إطار جهوده المتواصلة لنشر التوعية الصحية بين موظفيه، نظم البنك الأهلي المتحد مؤخرا محاضرة توعوية حول صحة الفم والأسنان وذلك في المقر الرئيسي للبنك، وألقاها خبير صحة ورعاية الفم والأسنان د.محمد الصفي من عيادة كلينيكا للأسنان والذي قام بدوره بتسليط الضوء حول أهمية الرعاية الصحية للفم والاسنان.

وقد شهدت هذه الفعالية حضورا كثيفا من موظفي البنك الذين أبدوا اهتمامهم بموضوع المحاضرة، وتبادلوا الحديث والاستشارات والأسئلة مع الطبيب المحاضر.

كما تناولت المحاضرة شرحا حول الحلول التجميلية للأسنان، ومدى فعاليتها ونجاحها وتأثيرها على الأسنان الأصلية للمريض.

كما تناولت المحاضرة شرحا وافيا لأهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان بوسائلها المختلفة وشرح أهمية تناول الغذاء الصحي المتوازن، بالإضافة إلى أهمية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان بالإضافة إلى الإرشادات الواجب اتباعها للحصول على أسنان سليمة وابتسامة جميلة، وكذلك طرق الرعاية السليمة لأسنان الأطفال للحفاظ عليها من التسوس.

وفي تعليقه حول هذه المحاضرة أفاد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: «بان تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس جهودنا المبذولة والتزامنا المستمر تجاه موظفينا وصحتهم العامة، وذلك في إطار برنامجنا المتكامل للمسؤولية الاجتماعية والذي بدوره يستهدف المجتمع بصفة عامة، بما في ذلك فريق عملنا».

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التوعوية التي يقدمها البنك الأهلي المتحد بشكل دوري، حرصا منه على تقديم التوعية اللازمة لموظفيه في العديد من المجالات التي تهمهم من خلال فاعليات وأنشطة هادفة مما ينعكس أيضا على تحسين مناخ العمل.