طرحت روائع جنيف للساعات احدث وأفخم تشكيلة نسائية ورجالية من الماركة العالمية Pierre Cardin هذه التشكيلة الجديدة مغلفة بطابع فريد ومميز، لتمنحك الفرصة لتتميز بين أقرانك، هذه التشكيلة الجديدة تعد أسطورة ستغدو باقتنائك أرقى التصاميم الناعمة من ساعات واكسسوارات Pierre Cardin.



وجدير بالذكر ان Pierre Cardin خاض مشوارا طويلا في عالم الموضة فتهل من كل عصر فكرة ليصبغ ابتكاراته من مجوهرات وساعات بطابع الرقي المخملي، بأسلوب فاخر ومزيج من العصرية والتقليدية معا، فقد اجتاح الموضة من بابها الواسع بامتياز بدقة عمله وتفكيره المبتكر.

واستطاع Pierre Cardin أن يصنع بصمة خاصة وملحوظة في قلوب النساء المرهفة بحب التألق، باتخاذه أسلوبا فرديا، فقد استطاع إدخال الهندسة لصناعة الساعات اللافتة من دوائر هندسية إلى خطوط مستقيمة مميزة عن غير النمط الكلاسيكي المطلي بالتطور الذي سار عليه، وقد اثبت ان لديه علاقة ذات جودة عالية مع الأناقة الخالدة والتألق المعاصر.

وهذا ما كان وراء Pierre Cardin من الحيوية والإبداعات بمقياس الزمن والمجوهرات وإصراره على النجاح بأسلوب البساطة والحس الفرنسي، حيث استطاع ان يجمع مجموعة مثيرة للإعجاب من التطور المعاصر للساعات والمجوهرات، لقد بنى طموحاته في تصميم الساعات والمجوهرات على أسس فاخرة بأسعار معقولة في متناول الجميع.

وتخطف ساعات Pierre Cardin المثيرة والجريئة بطريقة السيراميك الأنظار بالدوامات والخطوط الهندسية والأحجار الصغيرة المتألقة على عرش هذه الساعة ونوعية الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أنها متعددة الألوان، ما يسمح لك بامتلاك اللون الذي يناسبك ومتوافر الفولاذ الصلب، الفولاذ المطلي بالذهب.

وكما عودنا بإصدار وطرح كل سنة نماذج جديدة بأسلوب جديد ولا ينسى الخطوط الأساسية الكلاسيكية، الرياضية، الأناقة والرقي، وهي متعددة الجهات لكن بالقيم الأصلية، مع مجموعة متناسقة من الساعات النسائية والرجالية، الأقلام، المجوهرات، وأزرار الكم.



وعرف Pierre Cardin بالفردية ممن لديه نظرة بالمجوهرات والساعات المميز بشكله الهندسي الرائع الأنيق سيلاحظ الإبداع بالتصاميم والأسلوب الذي يتبعه بالأناقة البراقة، فالساعات الأنيقة عليها رسومات هندسية وبعضها بارز بطريقة معقولة لافتة الأنظار، لافتة بجلد طبيعي أصلي حول معصمك لكي يظهر جمال أنوثة يدك، متوافر السوار بالفولاذ الصلب الفولاذ المطلي بالذهب، والجلد بألوانه المختلفة لتتناسب مع كل شخص يهوى التألق والتطور.

وأجمل مجموعات جديدة متحلية بالكاريزما والرقي من إبداعات Pierre Cardin متوافرة للنساء والرجال مع مجموعة من الساعات تأسر من سيشاهدها، ولا ننسى الرجل بالتصميم المرموق بالساعات التي تحمل نقش دوامة مثيرة متألقة بالأحجار البراقة الكريمة.

أحدث التصاميم النسائية من الماركة العالمية Pierre Cardin للواتي يطلبن شيئا جديدا يضفي إلى حياتهن ويضيف إليهن مقدمة في الأناقة، مع إضافة ديناميكية جديدة أنيقة متأنقة للأمسيات والأيام الرسمية.

ساعات Pierre Cardin المثيرة والجريئة بطريقة السيراميك لمينا لافتة الأنظار بالدوامات وخطوط هندسية والأحجار الصغيرة متألقة على عرش هذه الساعة ونوعية الفولاذ مقاوم للصدأ، كما ان تعدد الألوان للساعات يسمح لك بامتلاك اللون الذي يناسبك، ومتوافر الفولاذ الصلب، الفولاذ المطلي بالذهب.

كما تتوافر أحدث التصاميم الرجالية من ماركة Pierre Cardin وهذه المجموعة الحديثة المطروحة بمتاجر روائع جنيف للساعات تعبر عن أمسيات مميزة لتمثل أناقة الرجل العربي الشرقي المهتم دائما بتألقه مع أحدث ساعات عصرية رجالية من Pierre Cardin.

وللتعرف على أحدث التشكيلات الجديدة البراقة عن قرب أكثر باستطاعتك زيارة احد فروع روائع جنيف للساعات خاصة فرع المغاتير، وفرع السالمية التجاري.