أطلق مطعم بي. إف. تشانغز ولفترة محدودة تمتد لنهاية سبتمبر، قائمة طعام «رحلة عبر المطبخ الآسيوي»، والتي ستأخذ الزبائن في رحلة غنية لتجربة أشهى الأطباق المختارة من المطابخ الآسيوية.



وتتضمن القائمة الجديدة مجموعة من الاختيارات المحضرة خصوصا لتجربة المذاقات الصينية والكورية واليابانية والتايلندية الأصيلة.

تستعرض القائمة الجديدة براعة طاقم الطهاة لدى مطعم بي. إف. تشانغز، بالإضافة إلى مهاراتهم في أصول وتقنيات الطهي باستخدام درجات النار العالية، لتقديم المذاق المميز والتجربة الفريدة التي يتميز بها المطبخ الآسيوي.



وستتوقف «رحلة عبر المطبخ الآسيوي» عند المحطات التالية:

الصين - رول تشيكن يونن بالأرز: طبق مقبلات سيرضي جميع الأذواق، يحضر من رولز ورق الأرز الغني بالدجاج الطري، ونودلز الأرز، والملفوف والخس، يعلوه صلصة حلوة حارة.



تشانعز كومبو: استمتع بالمذاقات الغنية لأطباقك المفضلة في آن واحد! يجمع هذا الطبق النكهات المميزة لراب الخس والدجاج، والكالاماري بالملح والفلفل، ورول إيبي كرنش، ورول كاليفورنيا معا في طبق واحد.



دجاج فاير كراكر: الطبق المثالي لعشاق الدجاج! تقدم شرائح الدجاج المتبلة والمطهوة بالووك مع الأناناس والفطر والفلفل الأحمر والفلفل المجفف.

روبيان متبل بالثوم: الطبق المفضل لدى الجميع! يتبل روبيان بترفلايد بصلصة الثوم والزبدة الحامضة مع سوتيه طماطم وفلفل حار.

كوريا - روبيان كانبونغ ساو: يتم تحضير هذا الطبق اللذيذ من خلال تتبيل قطع الروبيان الشهية بصلصة حارة حلوة مع إضافة قطع الفلفل الأحمر المجفف والفلفل لمذاق فريد يشعل حواسك.

تايلند - شوربة توم يوم (بالدجاج والروبيان): تعد شوربة توم يوم من الأطباق التقليدية التي تعكس المذاق التايلاندي الأصيل ونكهة الأعشاب المميزة مثل عشب الليمون والفطر وفلفل كايين.



مذاق لا يقاوم مع كل رشفة.

ولا تكتمل رحلة المطبخ الآسيوي إلا مع مجموعة من المشروبات اللذيذة والمنعشة، والتي تشمل الباشن فروت وهو مزيج الباشن فروت الغني مع النعناع والليمون والزنجبيل بالإضافة إلى شرائح فلفل الهالابينو لمذاق مميز، وموهيتو الفراولة وهو مشروب الموكتيل الخاص والأكثر طلبا من الزبائن، كما يتم الإضافة إليه المزيد من الفراولة الطازجة مع النعناع والليمون.



أما البيري بلاست فهو عبارة عن مزيج منعش بين الفراولة الطازجة والتوت الأزرق لمذاق يروي عطش الصيف.



ولتجربة آسيوية متكاملة، ينصح مؤسس مطعم بي. إف. تشانغز، فيليب تشيانغ، الزوار بطلب أطباق مختلفة من المقبلات ومشاركتها مع بعضهم.

وطبقا للتقاليد الآسيوية، فالمتعارف عليه هو الجمع بين الأطباق البحرية والأرضية والجوية، بالإضافة إلى الاختيار بين الأرز المقلي أو النودلز.