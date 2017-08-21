أعلن «فندق وشقق دبليو الدوحة»، فندق أسلوب الحياة الفاخر الأول في قطر، عن دعوة ضيوفه لقضاء أروع الأوقات خلال عيد الأضحى المبارك والاستمتاع بأرقى مستويات الضيافة التي تحمل بصمة علامة «دبليو» الفريدة وذلك ضمن المرافق الفاخرة للوجهة الفندقية الأبرز في قطر.

ويقع الفندق في منطقة الخليج العربي في الدوحة، ويشكل ملاذا معاصرا مثاليا للراغبين في الانغماس بتجربة مترفة مع باقة من عروض التسوق والمطاعم الرائعة، أو لمن ينشدون قضاء أروع الأمسيات بصحبة العائلة والأصدقاء. وتنضح الوجهة الراقية بلمسات فنية غنية تزين التصاميم الداخلية النابضة بالحياة لترتقي بمعايير الجودة ومستوى الخدمات الرفيع، كما يأسر ألباب الذواقة مع فرصة للتلذذ بأشهى الأطباق المبتكرة ضمن مطاعم «سبايس ماركت» و«ماركت» من الشيف جان جورج ومطعم «لا سبيجا» من «بيبر مون»، الحائزة جميعا العديد من الجوائز المرموقة، بينما تعد ردهتا «وام» و«كريستال» وجهتين مثاليتين لعشاق الأمسيات والحياة الليلية، وأخيرا يشكل منتجع «بليس سبا» الصحي ملاذا استثنائيا للباحثين عن الهدوء والاسترخاء واستعادة النشاط والحيوية.

ويتضمن العرض الخاص بعيد الأضحى المبارك وجبة فطور ضمن مطعم «ماركت» من الشيف جان جورج الحائز العديد من الجوائز، إلى جانب حسم بقيمة 20% على علاجات المنتجع الصحي والمطاعم، بالإضافة إلى ميزتي تسجيل الدخول المبكر والخروج المتأخر، فضلا عن خدمة إنترنت مجانية وعالية السرعة. تبدأ الأسعار من 599 ريالا قطريا أو 49.70 دينارا كويتيا. كما يخص الفندق أصحاب الذوق الرفيع ممن ينشدون تجربة مفعمة بالمرح والترفيه بعرض «سامر فانكيشن» الصيفي، الذي يحرص على توفير كل الخدمات التي تضمن للضيوف قضاء عطلة رائعة لا تنسى، كقسيمة بقيمة 200 ريال قطري لإنفاقها ضمن أحد المطاعم أو المنتجع الصحي، إلى جانب إمكانية تسجيل الدخول المبكر عند الساعة 11:00 صباحا أو الخروج المتأخر عند الساعة 6:00 مساء، فضلا عن ميزة الترقية المجانية للغرف، ووجبة فطور مجانية ضمن ردهة «دبليو آي بي» لرجال الأعمال، وجلسة تدليك لمدة 30 دقيقة ضمن «بليس سبا» خلال فترة الإقامة، إلى جانب حسم بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات وكافة الخدمات الأخرى ضمن «بليس سبا»، وتوفير وسائل مواصلات تقل الضيوف من المطار إلى الفندق، وتأتي كل هذه الميزات الرائعة بتكلفة 949 ريالا قطريا أو 78.80 دينارا كويتيا فقط. وإضافة لذلك، تتيح مدينة الدوحة مجموعة متنوعة من الخيارات والوجهات للسياح الراغبين في التعرف على المعالم الفنية والتاريخية الأصيلة لدولة قطر، مثل قلعة الوجبة وقلعة الكوت وسوق واقف، بينما يشكل كورنيش الدوحة محطة مثالية للاستمتاع بأروع النزهات المفعمة بالهدوء والسكينة مع إطلالات بحرية خلابة.