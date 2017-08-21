أعلنت كلية بوكسهل الكويت عن بدء التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الداخلية لجميع خريجات الثانوية العامة من الاثنين 21 لغاية يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري الساعة 12 ظهرا للالتحاق بالفصل الدراسي الأول 2017/2018 في برامج الدبلوم في الفترات الصباحية والمسائية والتي توفرها الكلية في عدد من التخصصات في مجالات الإدارة والفنون التطبيقية، علما أن أوقات العمل من 7:30 صباحا الى 2:30 ظهرا.

وتأسست كلية بوكسهل الكويت سنة 2007 وخرجت أكثر من 900 طالبة في مختلف التخصصات، 65% من خريجاتها استطعن استكمال دراستهن في درجة البكالوريوس من خلال الاتفاقيات مع الجامعات الخاصة الموجودة في الكويت الكلية الاسترالية وحاليا هي بصدد عقد اتفاقية 2+2 مع جامعة الخليج للتكنولوجيا والمعلومات، إضافة الى اتفاقيات أخرى مع جامعات عالمية مثل الأكاديمية الأميركية للأفلام. كلية بوكسهل الكويت توفر تخصصات عديدة في مجال إدارة الأعمال عامة، التسويق، إدارة الخدمات المصرفية، التصميم الجرافيكي، الديكور والتصميم الداخلي، وتصميم المواقع الإلكترونية، علما أن النسب المطلوبة للالتحاق في هذه البرامج تحت نطاق برنامج البعثات الداخلية هي 65% للعلمي والأدبي سواء، ويمكن للطالبات اللاتي ليست لديهن هذه النسب الالتحاق في الكلية على نفقتهن الخاصة.

وتوفر الكلية برنامج الدراسة المسائية في تخصص الديكور والتصميم، وهو نفس البرنامج الذي يدرس في الفترة الصباحية، حيث قررت الكلية تمديد فترة دوامه للفترة المسائية وذلك لتمكين الطالبات اللاتي لهن وظائف من الدراسة خلال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ويذكر أن أعضاء الهيئة التدريسية في كلية بوكسهل الكويت هم نخبة من أفضل الأكاديميين الذين لديهم خبرة عملية وأكاديمية وقد كرموا في أكثر من مناسبة على صعيد الخليج والكويت لمشاركتهم الفعالة في معارض ومؤتمرات عديدة. وككيان جامعي، تقوم كلية بوكسهل الكويت بدعم هدف الدولة التنموي في الكويت من خلال تطوير الرأس المال البشري والاستجابة بشكل مستمر الى احتياجات سوق العمل بما يخدم الاقتصاد الكويتي، ويمكن متابعة أخبار الكلية في صفحتها على الموقع الاجتماعي فيسبوك، تويتر وإنستغرام.