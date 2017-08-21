اختتمت هذا الأسبوع شركة يوسف الغانم وأولاده للسيارات، الموزع الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، وبالتعاون مع X-سايت الغانم للإلكترونيات، حملة تبرع لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك كجزء من التزامها المستمر بدعم مختلف شرائح المجتمع من خلال التثقيف والتوعية ومساعدة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

من خلال الشراكة مع X-سايت الغانم للإلكترونيات، تلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلكترونيات وأجهزة منزلية لدعم إعادة بناء منازل الأسر المحتاجة في الكويت، وشملت التبرعات الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء والمراوح المحمولة ومواقد الغاز وموزعات المياه.

وقد شارك فريق مكون من موظفي صناعات الغانم وكاديلاك الغانم وX-سايت الغانم للإلكترونيات في توصيل وتسليم هذه الأجهزة إلى العائلات في جليب الشيوخ، استعدادا لعطلة العيد القادمة.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الكويتي، هناك 4.000 أسرة مسجلة لا تستطيع تحمل تكاليف المعيشة الملائمة. وتتألف هذه الأسر من سكان غير كويتيين، يواجه العديد منهم صعوبات مالية.

وفي حديثه عن هذه المبادرة، صرح محمد الطلخاوي مدير عام كاديلاك الغانم: «كجزء من رؤية واستراتيجية يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات، تلتزم كاديلاك الغانم بدعم المجتمع المحلي والسعي إلى القيام بدورنا في رفع مستوى الوعي. نحن فخورون بشراكتنا مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي هذا العام ونشعر بالامتنان لجهودهم المتواصلة لتحسين حياة المحتاجين».

وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، مها البرجس: «نحن ممتنون جدا لفريق كاديلاك الغانم لمواصلة دعمنا بالتبرعات السخية، وسيتوجه هذا الدعم نحو تحسين مستوى المعيشة للأسر المحتاجة، من خلال تزويدهم بالمعدات الأساسية لجعل منزلهم أكثر راحة، ونتطلع إلى شراكة مع كاديلاك الغانم للمبادرات المستقبلية».

وجدير بالذكر أنه في شهري مايو ويونيو من هذا العام، نظمت كاديلاك الغانم حملة تبرعات، حيث قدمت نسبة من أرباح بيع كل سيارة جديدة من سيارات كاديلاك، ومنذ وصول العلامة التجارية الواعدة إلى الكويت، واصلت كاديلاك ريادة القطاع من ناحية التصميم والهندسة في البلاد.

ومنذ عقد الشراكة بين صناعات الغانم وجنرال موتورز، واصل عملاء كاديلاك التمتع بمرافق رائعة، وأكبر مركز خدمة جنرال موتورز في العالم. هذا الحرص على التميز في خدمة العملاء هي جزء لا يتجزأ من هوية كاديلاك الغانم، وينعكس من خلال تركيزها على العملاء في جميع عملياتها.