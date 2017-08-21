تفتتح العلامة التجارية الإسبانية الشهيرة في عالم الأزياء «الجانزو» الشهر المقبل أول محل لها في الشرق الأوسط في غراند أفنيو - الأفنيوز، بالتعاون مع شركة محمد حمود الشايع، الشركة الرائدة في مجال التجزئة والوكيل لأشهر العلامات التجارية العالمية.

وتأسست الجانزو في العاصمة الإسبانية مدريد عام 2004، واشتهرت بتصاميمها العصرية الأنيقة المستوحاة من مختلف الثقافات حول العالم واهتمامها الشديد بأدق التفاصيل، وتتميز الجانزو بأزيائها العصرية التي تناسب فئة الشباب وطلبة الجامعات ومحبي التصاميم الجريئة مع لمسة من الأناقة البريطانية. وتحرص العلامة التجارية على تصميم وإنتاج جميع ملابسها في أوروبا وفق أعلى المعايير، وتستخدم في تصنيع منتجاتها مواد أولية وأقمشة ذات جودة عالية من شركات إيطالية معروفة مثل Subalpino.

وبهذه المناسبة، أعرب ألفارو سيبريان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للعلامة التجارية، عن سعادته لافتتاح أول فرع للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «يسعدنا أن نصل بعلامة الجانزو إلى الكويت، وأنا على ثقة من أن حرصنا على تقديم أزياء ذات جودة عالية وتصاميم مبتكرة سينال إعجاب عشاق الموضة والأزياء في الكويت».

وبالإضافة إلى الكويت، تنتشر محلات الجانزو في 11 دولة، ولديها أكثر من 190 محلا في عواصم عالمية مثل باريس وميلان ولندن ولشبونة وأمستردام وبرلين.