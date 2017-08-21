يقدم منتجع هيلتون الكويت هذا الموسم تجربة طعام فريدة من نوعها مع كل وجبة، ليصبح الخيار المثالي لك ولعائلتك هذا الصيف.

وتوفر المكونات الطازجة والمأكولات المبتكرة من إعداد أفضل الطهاة العالميين مجموعة واسعة من الخيارات الجذابة المناسبة لجميع الأذواق والرغبات من عشاء أنيق مطل على الخليج العربي في مطعم تياترو إلى الوجبات الخفيفة على تراس بالم كورت.

لمحبي البوفيه: انضم إلينا في تياترو لأمسيات البوفيه العالمية الشهيرة، والتي تضم أفضل المأكولات العربية والدولية. يمكنكم مشاهدة الطهاة في محطات الطهي المباشر وهم يعدون المآدب الشهية من اللحوم المشوية والمأكولات البحرية والمعكرونة الطازجة. من الأحد إلى الثلاثاء، من 7 مساء حتى منتصف الليل.

لهواة المأكولات البحرية: يمكن للضيوف كل يوم أربعاء وجمعة الاستمتاع ببوفيه المأكولات البحرية الفخم الذي يضم محطات الطهي المباشر. وتتيح أطباق المأكولات البحرية اللذيذة في تياترو خيارات شاسعة ما يجعل من هذه الليلة مثالية لمحبي ثروات المحيط. كل يوم أربعاء وجمعة، من 7 مساء حتى منتصف الليل.

للمتحمسين للشواء: تذوق أفخم اللحوم المشوية والمأكولات البحرية في ليلة شواء رائعة. اختر من بين تشكيلة اللحوم الأكثر طراوة، وتبلها بالصلصات المفضلة لديك، بوفيه الشواء في تياترو هو قمة المتعة للذواقة كل يوم خميس، من السابعة مساء حتى منتصف الليل.

لمحبي الغداء: اجتمع مع الأصدقاء والعائلة في بوفيه من المأكولات الدولية اللذيذة في تياترو كل يوم جمعة. والذي ترافقه مجموعة من الأنشطة الترفيهية المرحة للضيوف الصغار، كالرسم على الوجه، ومسرح السينما، وشخصيات الرسوم المتحركة والأنشطة التفاعلية. برنش الجمعة في تياترو هو متعة حقيقية لجميع أفراد الأسرة. أيام الجمعة، من الساعة 12 ظهرا حتى 4 مساء.

غداء الأسماك كل سبت: انضم إلينا وجرب مجموعة واسعة من أطباق المأكولات البحرية بما في ذلك السلطات والأسماك الطازجة والقشريات المغرية وأكثر من ذلك بكثير أيام السبت، من 12 ظهرا حتى 4 مساء. لعشاق الهواء الطلق: يمكنك الاستمتاع بالوجبات العربية والكوكتيلات اللذيذة التي يتم تقديمها في خصوصية خيمتك المكيفة ريثما تتمتع بالإطلالة الخلابة على الخليج العربي. وهي مثالية للتجمعات العائلية أو احتفالات الصيف مع الأصدقاء، وقد تم تجهيز جميع الخيم بشاشات تلفزيون، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 أشخاص، وذلك أيام الأسبوع في تيراس بالم كورت، من 3:00 عصرا إلى منتصف الليل، والجمعة والسبت من 12 ظهرا حتى منتصف الليل.

للباحثين عن الأجواء الرومانسية: تمتع بعشاء رومانسي بخصوصية مع من تحب في خيم بالم كورت الحصرية. يمكنك تجربة قوائم الطعام المذهلة، بما في ذلك الكعك الاحتفالي. لعشاق الحلويات: ستغري تشكيلة مقهى سونغ بيرد كافيه الأنيق الضيوف بمعجناتها الفرنسية الفاخرة والقهوة الطازجة، الضيوف مدعوون لاحتساء الشاي والانغماس في واحدة من أفضل إبداعاتنا في صالتنا الأنيقة أو على الشرفة الخارجية. بالنسبة لمحبي الحلويات من الصغار تتوافر الوجبات الخفيفة والمثلجات وحلوى غزل البنات لنشر البهجة بين جميع أفراد الأسرة. يوميا في مقهى سونغ بيرد، من 9 صباحا إلى منتصف الليل.