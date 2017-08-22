دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية حملة توعوية بالتعاون مع وزارة الصحة للمسافرين الحجاج على متن طائرات «الكويتية».

وأعلنت «الكويتية» أن الهدف من الحملة هو توعية حجاج بيت الله الحرام من خلال الإرشادات الصحية لضمان حج آمن وصحي خال من الأمراض.

وذكرت الكويتية انها تقوم بعرض أفلام توعوية من خلال شاشات طائراتها للرحلات المتجهة الى المملكة العربية السعودية والتي خصصت للحجاج وتعتبر هذه المواد التوعوية ثمرة جهود وزارة الصحة ودورها السامي في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج ولتعزيز ونشر الثقافة الصحية. وأشارت «الكويتية» إلى ان هذه الأفلام تتضمن إرشادات للوقاية من الأمراض المعدية التي قد تنتشر أثناء موسم الحج، وكيفية تجنبها، والعوارض الصحية التي تزداد فرص حدوثها خلال موسم الحج، بالإضافة إلى توعية الحجاج بمختلف الأمراض وكيفية التعامل معها ومنع المضاعفات التي قد يزداد حدوثها بسبب الازدحام وشدة الحرارة وغيرها من العوامل المصاحبة للازدحام اثناء فترة الحج. وأوضحت «الكويتية» ان كافة هذه الإرشادات الصحية والطبية كتبت بعناية وبإشراف من المختصين بوزارة الصحة، مؤكدة ان الخطوط الجوية الكويتية تمد يد التعاون لجميع هيئات الدولة لتسخير جميع الإمكانيات من اجل خدمة الحجاج، وأنها لا تألو جهدا في تذليل كافة الصعاب أمام ضيوف الرحمن.

وجدير بالذكر ان هذا التعاون لا يعد الأول من نوعه، فقد قدمت «الكويتية» العديد من الحملات والبرامج التوعوية بالتعاون مع وزارة الصحة في العديد من المجالات، حيث ان «الكويتية» تمد يد التعاون لجميع الهيئات ومؤسسات الدولة لما فيه خدمة المجتمع.

وقد تم تكريم «الكويتية» من قبل وزارة الصحة ممثلة بالمكتب الإعلامي، وجاء هذا التكريم نظرا للشراكة والتعاون الملموس والمثمر الذي يعكس دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم الخدمات والتعاون مع مؤسسات الدولة.