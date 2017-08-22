تقدم فنادق ومنتجعات «جميرا» خلال موسم الصيف عروضا مذهلة للعائلات الكويتية تساعدها على الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها في عدد من أرقى فنادق دبي خلال عيد الأضحى مطلع سبتمبر المقبل.

وبدءا من يوم 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر، يمكن للمسافرين من الكويت الاستمتاع بالمنتجعات الساحلية مثل فندق جميرا النسيم، وجميرا القصر، وبرج العرب، وجميرا، أو الإقامة في مدينة دبي في فندق جميرا أبراج الإمارات، وفندق جميرا الخور، وتشمل هذه الإقامة وجبة فطور، مع وجبة غداء أو عشاء، علاوة على فرصة الاسترخاء والمرح في حديقة وايلد وادي المائية مجانا عند اختيار الإقامة في أحد هذه الفنادق الفاخرة.

ويمكن للمسافرين من الكويت استكشاف أحدث فنادق مجموعة جميرا في دبي، فندق جميرا النسيم الذي يقدم عروضا تشمل وجبات الفطور ووجبة غداء أو عشاء في أكثر من 60 مطعما في منتجع مدينة جميرا بما فيها «روك فيش» الذي يقع على الشاطئ، بإطلالة على برج العرب أكثر المعالم المعمارية تميزا في دبي، ويلبي فندق جميرا النسيم توقعات جميع زواره بموقعه الاستثنائي على أطول شاطئ خاص في دبي مع إطلالات خلابة على الأيقونة المعمارية برج العرب من جميع الزوايا.

استرخوا في أحد حمامات السباحة الثلاثة، وزوروا نادي سمر سالت الشاطئي، ودللوا أنفسكم بالتسوق في العديد من المتاجر المتوافرة في سوق مدينة جميرا الذي يقع على بعد مسافة قصيرة من الفندق.

ويمكن للمسافرين الاستمتاع بالإقامة في أرقى فندق في العالم، وتشمل العروض تجربة الكبائن الخاصة في التيراس الواسع في برج العرب الذي تم افتتاحه مؤخرا والذي بني في أوروبا ونقل بحرا إلى مكانه في برج العرب، كما يشارك فندق القصر بالعروض التي تستهدف السوق الكويتية، حيث يمنح الفندق من خلال تصميمه الرائع بأسلوب القصور الملكية تجربة ملكية لا مثيل لها حيث الديكورات العربية الآسرة وحفاوة الضيافة.

وتأتي الكويت ضمن أبرز 3 دول مصدرة للسياح إلى فنادق ومنتجعات المجموعة حول العالم على مدار العام.

وفي الكويت، يعتبر فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، أحد أبرز المنتجعات التي يفضلها الزوار من دول مجلس التعاون وخصوصا خلال فترات الأعياد والعطل القصيرة، ويقع المنتجع في منطقة المسيلة على طول شاطئ الخليج العربي، مما يتيح للضيوف سهولة الوصول إلى منطقة الأعمال المركزية في الكويت والمطار ومناطق الجذب الرئيسية.