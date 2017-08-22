تقدم روائع جنيف للساعات أقوى عروض العيد بخصومات تبدأ من 30% حتى 50 % خلال 2017/8/17 حتى 2017/9/9.

وقدمت الماركة العالمية CERRUTTI1881 لتعيد الهالة الروحانية التي تكتنف موسم العيد مع التحف الفنية الرائعة من الساعات والاكسسوارات.

وتتهيأ روائع جنيف للساعات بصدر رحب لعيد الأضحى المبارك، لتقدم أقوى عروض العيد بخصومات لزبائنها، حيث إن روائع جنيف للساعات تحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات.

واختارت روائع جنيف للساعات لموسم عيد الأضحى عروضا مميزة ومختلفة لترضي جميع أذواق زبائنها، لذلك طرحت شركة روائع جنيف بالسوق الخليجي الكويتي العديد من الماركات الجديدة التي تلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها مجموعة مختارة بعناية خاصة وشديدة من العلامات تجارية الرائدة في عالم الصناعات الفاخرة في الكويت، لتقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد.

وتشتهر دار CERRUTI1881 في العالم بمزجها الفريد بين الشاعرية والحداثة، وهي تبدع منحوتات تجسد العبقرية والرقي الذي ينعكس في كل ابتكاراتها وتصاميمها.

وهاهي تقدم اليوم قطعا فنية ساحرة ذات أناقة فاتنة. تتوافر المجموعة الجديدة من ساعات CERRUTI1881 في متاجر مختارة في الشرق الأوسط.

وتتميز تشكيلة ساعات CERRUTI1881 بفخامة منقطعة النظير استطاعت ببساطة أن تحتل قمة هرم الساعات الفاخرة لما احتوته من فكر خلاق حاكت به المرأة والرجل العصري بكلا مفاهيمهما استطاعت بكل بساطة إيجاد تصميم عملي أسطوري يتواءم باستعماله مع كل المناسبات والأوقات.

وامتازت ساعات CERRUTI1881 بدقة التصنيع السويسري، فلا عجب حيث انها صنعت في أفخم وأعرق مصانع الساعات العالمية حصلت بموجبه على الدقة المتناهية، كما امتازت CERRUTI1881 بتصميم عصري متناهي الجمال عزفت من خلاله أعذب السيمفونيات الخلابة، وقد أطلقت CERRUTI-1881 ساعاتها الساحرة المليئة بالجاذبية والأناقة، ضمن مجموعة ساعات ستزين معصمك سيدتي بالنعومة والأنوثة لتكون اختصارا يعبر عن ذوقك الرفيع والجريء.

وتواكب تشكيلة ساعاتCERRUTI-1881 دائما الموضة بابتكار كل مميز وجديد وفريد، وتطرحه على نخبة من زبائنها المميزين ليكملوا بعضهم بعضا (الساعة بتزين المرأة والمرأة بتزين الساعة).

وبمقدور هذه الساعات الجميلة من CERRUTI-1881 منح كل سيدة ذلك القدر من الذوق الرفيع والاطلالة المميزة التي تتوافق مع ما ترتديه من أزياء قيمة، إنها النموذج الأمثل الذي يعكس شخصيتك الاستثنائية بكل اقتدار.

وبالتالي تستطيعين سيدتي الأنيقة وسيدي المهتم بخطوط الموضة والأزياء ان تحصل على مرادك من ساعاتCERRUTI-1881 تتوافر في جميع أفرع روائع جنيف للساعات الشركة الرائدة في تقديم أشهر الماركات العالمية من الساعات والمجوهرات

وللتعرف على أحدث التشكيلات الجديدة البراقة عن قرب أكثر باستطاعتك زيارة احد فروع روائع جنيف للساعات خاصة فرع السلام مول، وفرع الراية.