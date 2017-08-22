يحتفي فندق سيمفوني ستايل الكويت، التابع لمجموعة فنادق كورفس في الكويت، بفوز مطعمه لونا التوسكاني الإيطالي الفاخر بثلاث جوائز مرموقة ضمن حفل توزيع جوائز المطاعم العالمية الفاخرة 2017.

وتم تكريم «لونا» خلال هذا الحفل المميز الذي أقيم في فيتنام متفوقا على أقرانه من المطاعم الأخرى في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط، حيث فاز المطعم بالجائزة الأولى ضمن فئات: أفضل مطعم إيطالي على مستوى المنطقة، وأفضل مطعم راق في الكويت، وأفضل مطعم للأجواء الرومانسية في الكويت.

وفي معرض تعليقه على هذا التكريم الذي ناله المطعم، قال المدير العام لفندق سيمفوني ستايل الكويت بيتر شولر: لطالما شكل مطعم لونا الوجهة المفضلة للراغبين في إحياء كل المناسبات الرومانسية، والوجهة مفضلة لعشاق الطعام وأشهى المأكولات والنكهات التوسكانية الأصيلة، ويعزز هذا التكريم الجديد من مكانة المطعم كوجهة استثنائية مفضلة في الكويت. ويحرص فريق عمل لونا على العناية بأدق التفاصيل المتعلقة بالطعام والأجواء، إلى جانب تقديم أفكار جديدة بشكل مستمر تساعد في تحسين تجربة الطعام، كما تدعم هذه الجوائز سعينا الدائم لنبقى دائما الوجهة المفضلة للسكان المحليين والزوار على حد سواء. ويقع مطعم لونا في الطابق الـ 18 من فندق سيمفوني ستايل الفاخر، الوجهة الاستثنائية في مدينة الكويت، ويتيح لرواده الاستمتاع بأجمل المناظر الخلابة والإطلالات على مياه الخليج الزرقاء، ويقدم أشهى المأكولات التوسكانية الكلاسيكية وألذ المشروبات الطازجة والكوكتيلات ضمن أجواء تفيض بالرقي والهدوء مع أنغام الكمان الساحرة، ويستخدم فريق الطهاة في المطعم مجموعة من المكونات الإيطالية البسيطة الطازجة لإعداد الأطباق والنكهات الإيطالية الأصيلة الغنية والتي ترضي كل الأذواق وتتنوع بين أطباق الباستا المحضرة على أيدي أمهر الطهاة لدينا والبيتزا الطازجة وأطباق اللحم المحضر على نار هادئة وأصناف الجبنة الشهية.