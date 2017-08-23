«الدولي» يحرص باستمرار على رعاية المشاريع التي تساعد في تطوير وبناء المجتمع

نظّم بنك الكويت الدولي مؤخرا مسابقة للتصميم والرسم للشباب الموهوبين بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي، وذلك في كافيه ومرسم «آرت سبيس» الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد، وحضر المسابقة نخبة من الفنانين والمبدعين في مجال التصميم والرسم.

وتعد هذه المسابقة الفريدة من نوعها من الفعاليات الشبابية التي تتم في إطار برنامج البنك الرائد للمسؤولية الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الإبداع بين الشباب، وتشجيعهم على المشاركة بتصاميمهم وأفكارهم المبدعة إلى جانب بذل أقصى جهد ممكن للوصول إلى طموحهم وتحقيق أحلامهم.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «نحن نحرص دائما على تحفيز الشباب ودعم مواهبهم من خلال تنظيم أو رعاية مثل هذه الفعاليات التي تساهم في إبراز أفكارهم المبدعة، كما نسعى دائما لدعم الرؤية العصرية المتطورة للطاقات الشبابية الكفيلة ببناء الوطن بقطاعاته المختلفة».

وأشاد ناجيا بالأعمال المشاركة والأفكار المميزة في المفهوم والتصميم والتنفيذ. مؤكدا أن البنك يسعى من وراء هذه المسابقة إلى إعطاء الموهوبين من الشباب الفرصة لعرض رسوماتهم وتصاميمهم وأفكارهم، إلى جانب تطوير مهاراتهم الفنية واكتسابهم خبرات جديدة في عالم التصميم والرسم من خلال التواصل مع غيرهم من الفنانين.

ولابد من الإشارة إلى أن «الدولي» يحرص باستمرار على رعاية المشاريع التي تساعد في تطوير وبناء المجتمع وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، كما يسعى بشكل فعال إلى دمج الشباب في مختلف الفعاليات المجتمعية على نطاق أوسع، نظرا لدورهم الكبير في دعم مسيرة التطور الاجتماعي، والحضاري والاقتصادي.