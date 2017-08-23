تقدم سلسلة مطاعم شيك شاك في الشرق الأوسط ولمدة محدودة للزبائن من محبي البرجر سندويش «شروم» الجديد، وبإمكان جميع محبي شيك شاك في الشرق الأوسط الآن الاستمتاع ببرجر المشروم السويسري مقابل 2.750 دينار كويتي فقط، والمحضر من لحم بقر الأنغوس الطبيعي 100% ومغطى بطبقة من الجبن السويسري وصلصة الفطر وفطر الشيتاكي المقرمش.

وبهذه المناسبة، قال مدير المطبخ في شيك شاك، مارك روزاتي: «يوجد تناغم خاص ولذيذ بين لحم البرجر الطري والجبن السويسري والفطر المقلي الشهي».

وأضاف روزاتي: «تتناغم هذه النكهات مع بعضها لتشكل توازنا مثاليا لمذاق لا يقاوم. نحن متحمسون ليجرب زبائننا سندويش شروم الجديد».

وتقدم مطاعم شيك شاك مع برجر شروم 3 اختيارات لذيذة من الحلويات، وهي: فطيرة التوت الأزرق وفطيرة الشوكولاتة وفطيرة التفاح مع كاسترد الفانيلا المجمد، وستتوافر مجموعة فطائر «Pie Oh My» في مطاعمنا خلال أغسطس.

ويتوافر برجر المشروم السويسري والفطائر الآن ولفترة محدودة في جميع مطاعم شيك شاك في الشرق الأوسط.