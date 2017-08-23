أعلن مركز «دار الشفاء» للأسنان أحد أهم المراكز الرائدة على مستوى الكويت في مجال طب الأسنان عن توافر خدماته المتكاملة والشاملة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يقدم المركز خدماته في مجال العناية بالأسنان، بدءا من إرشادات الرعاية الصحية المنزلية ومرورا بطب الأسنان الخاص بالأطفال، وزراعة الأسنان، وعلاج جذور الأسنان وأمراض اللثة، وانتهاء بتقويم الأسنان.

ونظرا للتطور الذي يشهده طب الأسنان والحاجة إلى السيطرة على أمراض الأسنان وعلاجها فإن المركز قام بتوفير أرقى التقنيات المستخدمة في المعالجات الفموية والسنية والفكية والتي يقوم بها مجموعة من الاستشاريين والاختصاصيين من ذوي الخبرة والكفاءة ويقدمون أعلى مستوى من الخدمات وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة دوليا مدعمين بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتداولة عالميا إلى جانب أفضل خدمات التعقيم.

في هذا السياق، قال المدير الطبي لدار الشفاء كلينيك د.بلال صقر: «إن صحة الفم هي إحدى الجوانب الهامة للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وأن الحصول على عناية طبية سليمة للأسنان يحد من وجود البكتيريا، مما يقلل بالتالي من الضغط على جهاز المناعة، لذلك فإن الزيارات المنتظمة إلى طبيب الأسنان تسمح بالكشف المبكر عن حالة الأسنان والالتهابات التي قد تصيبها، وهو الأمر الذي يسمح بعلاج هذه المشاكل في وقت مبكر قبل أن تتحول إلى مشاكل خطيرة».

وأضاف: «حرصنا دوما على تقديم أفضل الخدمات وأكثرها جودة لمرضانا، واليوم نجدد العهد بأن نمكن المريض من الحصول على هذه الخدمات وبنفس الكفاءة والجودة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك تلبية لاحتياجات المرضى المتزايدة وحرصا على توفر رعاية طبية فائقة لمختلف الحالات الطارئة».

وحول الخدمات التي يقدمها المركز صرح د.علاء الموسوي استشاري جراحة الفم والفكين والوجه والحاصل على البورد الأميركي لجراحة الفم والفكين والوجه، حيث قال: «يقدم المركز خدمات زراعة الأسنان، الجراحات التقويمية، عمليات الأورام والتكيس في الفم والرأس والرقبة إضافة إلى علاج أمراض الفك الصدعي».

ويضم فريق العمل بالمركز د.يوسف بهبهاني استشاري التركيبات الثابتة والمتحركة وزراعة الأسنان والحاصل على البورد الأميركي في الاستعاضة الصناعية الذي يتخصص في تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة، زراعة الأسنان وطب الأسنان التحفظي والتجميلي بالإضافة إلى د.محمد الرفاعي استشاري تقويم الأسنان وعضو جمعية أخصائيي تقويم الأسنان الأميركية.

كما يشمل القسم طاقماً من الأطباء المتميزين وهم د.أحمد الجوهري الحاصل على البورد الألماني لزراعة الأسنان، د.أحمد شوقي عضو جمعية أطباء الأسنان الكويتية، د.ليلى الرشيد الحاصلة على البورد الأميركي لطب الأسنان، د.منى عثمان الحاصلة على البورد الأردني في التركيبات الثابتة والمتحركة ود.بريتي ابادهياي عضو الجمعية الأميركية لتقويم الأسنان.

ويوفر مركز دار الشفاء للأسنان خدمات خاصة ومتميزة في مجال طب أسنان الأطفال مدعم بفريق طبي خاص يدرك تماما المخاوف التي يواجهها الأطفال عند التعامل مع أطباء الأسنان ومدرب للتعامل مع حالات الهلع والخوف، فيتم تقديم الرعاية المتميزة لهم وبأدني درجات الألم التي تجعل من تجربة زيارة طبيب الأسنان تجربة محببة للطفل والأهل على حد سواء.

وفي هذا الصدد تشير د.ليلى الكاظمي عضو جمعية طب أسنان الأطفال البريطانية إلى أن القسم يعتمد أحدث الوسائل العلمية في مجال علاج أسنان الأطفال بالإضافة إلى تقديم الرعاية الأولية والشاملة للأسنان حتى عمر التقويم والمعالجة المبكرة للأسنان اللبنية لتجنب حدوث أية اضطرابات في نمو الفكين.

كما يقدم المركز خدمات التخدير العام للأطفال أثناء المعالجة عند الحاجة والقدرة على علاج جميع حالات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يشمل نفس التخصص كلا من د.مورالي كرشنان ود.صالح حاجية الحاصل على شهادة اختصاص في طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من جامعة ليدز المملكة المتحدة.

أما في مجال علاج أعصاب الأسنان فإن مركز دار الشفاء للأسنان استقطب اثنين من أفضل مقدمي الرعاية الصحية في هذا المجال وهما د.رولان هنري فرنسيس ود.اسماعيل سيد مصطفى، حيث يقدم الفريق خدمات تشخيص وعلاج آلام الأسنان، علاج عصب الأسنان غير كاملة النمو في جذورها، علاج عصب الأسنان بأحدث التقنيات التي قد تستغرق جلسة واحدة ل 3 جلسات.

ونظرا لدخول عالم التجميل إلى مجال طب الأسنان وسعي المريض للحصول على ابتسامة أنيقة وصحية يوفر مركز دار الشفاء للأسنان فريقا متميزا في مجال تجميل الأسنان وطب الأسنان العام مثل د.محمد عايش، د.سهى سامي، د.فاطمة الصايغ ود.كريم طنطاوي حيث يقدمون خدمات الحشوات التحفظية والتجميلية، تبيض الأسنان باستخدام تقنية الليزر والتبييض المنزلي إضافة إلى علاج اللثة وخلع الأسنان وتركيب الحافظ لمنعها من التآكل وعلاج جميع حالات الأسنان الطارئة.

وجدير بالذكر أن مركز دار الشفاء للأسنان تم إنشاؤه كجزء من دار الشفاء كلينيك بشارع بغداد في ميدان حولي والتي تقدم خدماتها المتكاملة في مختلف التخصصات.