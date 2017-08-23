مع قرب انتهاء موسم فصل الصيف، يتنامى في نفوس الأطفال شغف وولع العودة إلى المدارس. وفي إطار استعداده لذلك، يسر محل الأطفال، الوجهة المتكاملة لتلبية جميع مستلزمات الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوفر للأحباء الصغار فرصة فريدة لتتويج فرحة العودة للمدارس عن طريق تجديد خزانة ملابسهم واقتناء أحدث المعدات واللوازم المدرسية K وتشمل مجموعة «العودة إلى المدارس 2017» تشكيلة أخاذة وجديدة كليا من المستلزمات الممتعة والعصرية التي تتماشى مع نمط حياة وميول كل طفل بمفرده.

وباعتباره العلامة التجارية الرائدة في مجال تلبية جميع احتياجات الأطفال، يقدم محل الأطفال أيضا مجموعة جديدة من الاكسسوارات المصممة حصريا لمجموعة «العودة إلى المدارس 2017» لهذا العام، والتي تتضمن منتجات لأرقى العلامات التجارية مثل «هاي سييرا» و«ليك ساك» و«إيس كامب».

إلى جانب ذلك، يسر محل الأطفال أيضا أن يقدم إلى جميع الأمهات فنجان «WOW» المبتكر، وهذا الفنجان متعدد الاستخدامات والمانع للانسكاب يحافظ على نظافة الأماكن ويضع عن كاهل الأمهات عناء التنظيف، ما يجعله الاختيار الأنسب للأمهات اللواتي يرغبن في تقديمه لأولادهن. والفنجان متوافر ضمن باقة متنوعة من الألوان والتصاميم لتلبية احتياجات طيف واسع من مختلف الفئات العمرية، ومن أبرز ما تتسم به هذه التشكيلة أنها تحتوي على مجموعة من البضائع التي تضم طيفا واسعا من الشخصيات الكرتونية المرخصة والأكثر رواجا في السوق والمصممة للأولاد والفتيات.

وبالنسبة للأولاد، بعد النجاح الأخير الذي حققه محل الأطفال في الحصول على امتياز لبيع ألعاب الأطفال المصممة على غرار شخصيات فيلمي «كارز3» و«مينيونز»، تمكن المتجر من تعزيز تشكيلة منتجاته من خلال إضافة ودمج أحدث اتجاهات الموضة لتلبية أذواق وميول الأولاد، وستجدون شخصيات أمثال «سبايدرمان» وفريق «ريال مدريد» و«بن 10» والمزيد من الاتجاهات الأكثر شعبية.

وهناك أيضا مجموعة واسعة خاصة بالفتيات، مثل السنافر ووجوه «ترول» وفتيات القوة، وتشمل التشكيلة كذلك تصاميم حصرية تتنوع ما بين المنتجات المفضلة الملائمة لجميع الأوقات، مثل أميرة «ديزني» و«هيلو كاتي» و«باربي» لتحفيز آفاق التخيل والمرح عند الأميرات الصغيرات.

لذا، بادروا إلى شراء أي من مستلزمات العودة إلى المدارس بزيارة أحد متاجر سنتربوينت الواقعة في الري، الأفنيوز مول، السالمية، الفنطاس، الجهراء، الفحيحيل، الصليبيخات، مدينة الكويت، وخيطان وحولي.