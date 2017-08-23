الشمري: 2400 دجاجة تبرعت بها شركة ساديا لصالح 400 أسرة مستحقة

قال مراقب التبرعات العينية في بيت الزكاة عادل الشراح ان البيت مستمر بطرح مشروع التبرعات العينية والذي يختص بإمداد الأسر التابعة له بالمواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية إلى جانب بعض الأجهزة المنزلية الكهربائية للتيسير عليها وتقديم كل ما يلزم لسد حاجتها وتوفير العيش الكريم لها على مدار العام، مشيرا إلى ان الاسر المستفيدة من هذا المشروع هي الاسر التي تملك بطاقات تموينية صالحة صادرة من بيت الزكاة بالتنسيق مع إدارة الخدمة الاجتماعية.

وأشار الشراح الى ان المشروع قد حصل على شهادة سلامة الأغذية أيزو (22000-2005) منذ عام 2009م ويتم تجديدها سنويا بعد الكشف على سلامة اجراءات بيت الزكاة بهذا الخصوص، مؤكدا انه خلال شهر يوليو 2017 تم صروف ما يقارب المائتي ألف دينار مواد لصالح المشروع تمثلت في توزيع مواد غذائية تقدر بـ 175 طنا وهي مواد غذائية رئيسية مثل الرز والسكر والطحين والزيت وغيرها.

كما تم توزيع 43 جهازا كهربائيا منزليا مثل برادات الماء والثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والطباخات والأفران بالإضافة إلى توزيع 4.136 قطعة من الملابس والأحذية، موضحا أن 6000 أسرة مستحقة للمساعدة استفادت من هذا المشروع داخل البلاد خلال شهر يوليو الماضي.

وبين الشراح أن بيت الزكاة استقبل خلال يوليو الماضي تبرعات عينية من اشخاص وشركات لتوزيعها على الأسر المستحقة للمساعدة تمثلت في مواد غذائية تقدر بـ 67 طنا وأهمها: الرز 63 طنا، دجاج 2 طن، و1 طن من معجون الطماطم. بينما تم تسلم 97 ثلاجة فيما يخص الأجهزة المنزلية، أما الملابس والأحذية فقد تسلم البيت ما يقارب الـ 570 قطعة ملابس وزوج أحذية.

وحول آلية صرف وتوزيع هذه المواد أوضح الشراح أنها تكون عن طريق حضور المستفيد صاحب البطاقة أو أحد المضافين بالبطاقة أو الموكل عنه إلى مخازن بيت الزكاة في الموعد المحدد له مسبقا لتسلم التموين.

من جانب آخر، أشاد محمد الشمري رئيس قسم الاستقبال والصرف في بيت الزكاة بثقة كل الأشخاص والشركات التي تقوم بالتبرع من خلال بيت الزكاة، مبينا ان ثقتهم وسام فخر واعتزاز لبيت الزكاة ودافع لبذل المزيد، وأكد ان بيت الزكاة رحب مؤخرا بالتعاون الذي أبدته شركة دجاج ساديا حيث قامت بالتبرع بعدد 2400 دجاجة لصالح 400 اسرة حسب المواصفات الغذائية المطلوبة، شاكرا ثقتها الكبيرة ببيت الزكاة.