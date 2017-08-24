لطالما كانت الحيوية والإثارة الملازمتان لسباقات السيارات من الدوافع الرئيسية للشغف والتطوير، بكل ما تعنيه الكلمة، لدى CERTINA منذ أمد بعيد.

ومع طرح الساعة الجديدة DS Podium Chronograph Lap Timer إصدار السباقات، يتوج صانع الساعات السويسرية جهوده في إضافة الدقة والسرعة العالية، وهما الصفتان المطلوبتان في ميقاتيات سباقات المحترفين، إلى ساعات اليد، فهذه الساعة تستطيع قياس أعشار الثانية في الوقت الفعلي، وهي معتمدة كساعة كرونومتر أصلية من هيئة COSC، وتمثل وظيفة ميقاتي جولات السباق اللمسة الأخيرة التي يتوق إليها كل عشاق السباقات، والطرح الأولي من الساعة باللونين الأصفر والأسود من إصدار السباقات مخصص لسلسلة سباقات ADAC GT Masters.



وارتبط اسم CERTINA لعقود بسباقات السيارات، وهي مشاركة أثمرت عن نتائج إيجابية بالتأكيد، وإحدى هذه الثمار التي تجنيها الشركة الآن هي إنتاج ساعة كاملة الأوصاف، وهي الساعة الجديدة DS Podium Chronograph Lap Timer إصدار السباقات، المجهزة بآلية الحركة الكوارتز Precidrive‎ فائقة الدقة، والمعتمدة من هيئة COSC كساعة كرونومتر أصلية.



ووظائف الكرونوغراف مصممة بطريقة خاصة تلائم متطلبات احتساب الوقت في سباقات السيارات، على سبيل المثال يستطيع ميقاتي الجولات بكل سهولة قياس وإضافة أوقات جولات السباق في المضمار ببضع خطوات بسيطة، ويتم عرض إجمالي المدد الزمنية في عداد 60 دقيقة (يوجد عند موضع الساعة 10 بميناء الساعة)، لتتطابق مع المدة الزمنية الدقيقة لسباق ADAC GT Masters، بينما تعرض نافذة أعشار الثانية (عند موضع الساعة 2) النتائج في الوقت الفعلي لدقيقتين كاملتين، وهو ما يرتبط بمتوسط وقت الجولة.



وتكتسي الساعة CERTINA DS Podium Chronograph Lap Timer، بجسمها الأسود المطلي بتقنية PVD مقاس 42 مم، أيضا بمظهر رياضي خالص، وتم تزيين إصدار السباقات الخاص، المخصص للشراكة بين CERTINA وسلسلة السباقات ADAC GT Masters، بالألوان الرسمية لسلسلة السباقات هذه.

يتألق تدريج التاكيميتر المطلي بالأصفر على سطح الإطار الأسود المطلي بتقنية PVD، بينما تخلق العقارب والمؤشرات الحمراء والبيضاء، مع طبقة طلاء بمادة Super-LumiNova®‎ صفراء اللون، إحساسا قويا بالتباين البصري على الميناء بما يعزز وضوح الساعة لأقصى درجة.



وتصل التطعيمات الصفراء على تاج الضبط، والأزرار الانضغاطية المريحة، ودرز خياطة/حواف السوار الجلدي الأسود الرياضي الأنيق، بالتصميم الرياضي إلى ذروة الروعة والإثارة.

يمثل إصدار السباقات الجديد من الساعة DS Podium Chronograph Lap Timer إيذانا بطرح سلسلة منتجات CERTINA الجديدة احتفاء بالتزام الماركة المتواصل تجاه رياضة سباقات السيارات، وسيتم إنتاج 3 طرازات إضافية أيضا: طراز بجسم من الاستانلس ستيل المصقول والممشط بميناء أسود وسوار ستانلس ستيل ثلاثي الصفوف أو سوار جلدي أسود مثقب، وطراز بجسم أسود مطلي بتقنية PVD بتفاصيل خضراء بيضاء على الميناء وسوار جلدي أسود بدرز خياطة خضراء، وجميع الطرازات مجهزة بإبزيم غلق فراشة بزرين انضغاطيين، وقد روعي في إنتاجها مبدأ CERTINA الشهير DS (الحماية المزدوجة).