قامت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «KGL» بالتعاون مع مكتب إعادة الإعمار والتسويق الدفاعي للجيش الأميركي في الكويت بتقديم مساعدات وخدمات متنوعة للمتضررين من الفيضانات في مايو في دولة سريلانكا.



وصرح مدير الخدمات الحكومية في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «KGL» وعضو مجلس الإدارة في مجلس الأعمال الأميركي - الكويت بيت سويفت، بأنه إلى جانب المـسـاعدات التي قدمتها الشركة، قامـت بتقديم خدمات لوجستية لنـقل الـتبرعات التي تم جمعها من قبل مـكـتـب إعادة الإعمار والتسويق الـدفاعي للجيش الأميركي في الكويت لتوزيعها على المستشفـيات والمدارس ودور الأيتام المتضررة من الفيضانـات التي تسببت في تشـريد أكثر من 600 ألف شخـص و500 حالة وفاة معظمها من الأطفال.

وأثنى بيت سويفت على حرص «KGL» على تقديم الدعم والخدمات اللوجستية للمتضررين من الكوارث الطبيعية، حيث قامت الشركة في أوقات سابقة بتقديم مساعدات متنوعة للمتضررين من الكوارث الطبيعية في الصومال والسودان وباكستان ونيبال، وذلك التزاما من الشركة بتطبيق برنامج طموح للمسؤولية الاجتماعية يشمل البيئة والصحة والتعليم وتنمية المجتمع بالتعاون مع الهيئات والمنظمات غير الـربحية داخل الكويت وخارجها.



ومن جانبه، أعرب مستشار لجنة بودوجانا بيرامونا سوزانثا وليامز عن تقدير وشكر الشعب السريلانكي للجهود التي قامت بها شركة KGL، مشيرا الى أن المسؤولين في اللجنة كانوا يواجهون ضغوطا تتعلق بالعمليات اللوجستية لنقل هذه المساعدات إلا أن عمليات التنسيق والمبادرة التي قامت بها شركة رابطة الكويت والخليج للنقل لنقل هذه المساعدات كان لها التأثير الإيجابي في وصولها إلى المتضررين من الفيضانات في سريلانكا، كما أعرب عن تقديره للسائقين السريلانكيين العاملين في الشركة الذين بذلوا جهودا كبيرة تطوعا منهم لنقل هذه المساعدات.