تمتاز مجموعة «ماكس آند كو» لموسم خريف وشتاء 2017 بتصاميمها العملية والعصرية التي تناسب أسلوب الحياة اليومية مع تشكيلة القطع المتنوعة التي يسهل ارتداؤها والمستوحاة من فترة الأربعينيات والسبعينيات ولكن بلمسات عصرية جريئة.

وتتميز التصاميم بأناقتها وسحرها، حيث تزينها رسومات الأزهار والخطوط المقلمة بدرجات اللون الأحمر المرجاني والأرجواني والبرتقالي والأصفر، أما نقوش الأزهار الجريئة ذات الأسلوب البوهيمي الجميل فتطغى على هذه التصاميم وخصوصا الفساتين ذات الطول المتوسط بألوانها المميزة لارتدائها طوال اليوم بكل راحة ولإطلالة كلها أنوثة وأناقة.

وبالنسبة للفساتين فهي مزينة بالخطوط المقلمة الأحادية اللون وتصاميمها المختلفة المصنوعة من مواد عالية الجودة كالمعادن المتلألئة، الجلود والمخمل لمزيد من الأناقة على الأزياء اليومية، بالإضافة إلى تصاميم الكشكشة التي تطغى على مجموعة الموسم.

إنها المجموعة التي تمتاز بالتناقضات، حيث الرومانسية هي السمة التي تطغى على مجموعة «ماكس آند كو» لهذا الموسم، جيوب كبيرة وتفاصيل متعددة وبارزة هي أكثر ما يميز التنورة بطول الركبة والبدلات الجذابة والأنيقة، إلى جانب البانشو الكاكي اللون الذي يمكن ارتداؤه مع الفساتين لإطلالة جميلة.

وأكثر ما يميز مجموعة الموسم هو معطف Il Mio Cappotto المتوافر بـ 5 تصاميم مختلفة هي معطف الصخرة (Rock Coat) وهو مصنوع من الصوف الخام، معطف الجاذبية (Glamour Coat) المصنوع من الموهير الخفيف، المعطف البوهيمي (Bohemian Coat) ذو التصميم الرومانسي، معطف أبتاون (Uptown Coat) الأنيق والمعطف الذكي (Clever Coat) المتميز بتصميمه الضخم ذي الصدر الأوحد لإطلالة متفردة.

وتتم ترجمة الألوان الجريئة من خلال الاكسسوارات الجميلة والساحرة كمجموعة الحقيبة المفضلة لـ Miss Juno المزخرفة بخطوط غرافيكية أو باللون الأزرق والأرجواني.