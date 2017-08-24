اختتم برنامج البروتيجيز للجيل السابع نشاطاته التي استمرت ٦ أسابيع التي كانت بين الكويت وبرلين وبراغ بحضور عبير العمر وبمشاركة الطلبة خلال رحلتهم خارج الكويت، حيث شهدت أهم زيارات الطلبة في هذه الرحلة وهي زيارة سفير الكويت أيمن العدساني في الجمهورية التشيكية والتي ألقت فيها عبير العمر كلمة عن أهمية شراكة القطاع الخاص في دعم الشباب الكويتي، وعن الدعم المقدم من المجموعة وشركاتها التابعة للبرنامج على مدار الأربع سنوات الماضية وسعادتهم ببقاء هذا الدعم على مر السنين القادمة.



ويركز حاليا طلبة الجيل السابع على العمل في مشروعهم «كماله» الذي سيسلم بالكامل في أوائل نوفمبر، وسيتم عرض المشروع على لجنة التحكيم، كما اعتاد البرنامج على مدار سنواته الماضية في الشيرمنز كلوب - برج كيبكو والذي سيحدد مصير الطلبة للتخرج في برنامج البروتيجيز وحصولهم على لقب «البروتيجيز».

وأعرب القائمون على برنامج البروتيجيز عن بالغ سعادتهم بالخطة التي أعدت لـ«البروتيجيز» لهذا العام والدعم الذي حظي به البروتيجيز من كل من: «شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو - وشركاتها التابعة: بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو، شركة العقارات المتحدة، يونايتد نتووركس، الجامعة الأميركية، شركة الفنادق الكويتية، والمساهم الاعلامي لبرنامج البروتيجيز OSN».

وقد بدأ البرنامج نشاطه يوم 9 يوليو لهذا العام وكانت مدته 6 أسابيع مقسمة إلى أسبوعين خارج الكويت و4 أسابيع داخل الكويت.