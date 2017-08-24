آلاء خليفة

أعلنت مجموعة التمدين أنها الراعي الذهبي لبرنامج الجمعية المعمارية البريطانية AA 2017 في الكويت، الذي يهدف إلى جمع طلاب الهندسة المعمارية والأكاديميين والمهنيين لاستكشاف كل ما هو جديد في مجال الهندسة المعمارية من أفكار ومنهجيات من جميع أنحاء العالم.



وتأسست الجمعية المعمارية البريطانية عام 1890 ما جعلها أقدم معهد خاص في مجال الهندسة المعمارية، حيث تفخر بنخبة من خريجيها مثل زها حديد، ريتشارد روجرز، ريم كولهاس، ستيفن هول وغيرهم الكثير، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، حيث تقدم دورات تدريبية كاملة، كما يوجد لديها مبادرة «زيارة الجمعية المعمارية البريطانية AA»، والتي تقدم دورات تدريبية لفترات قصيرة لكل من الأكاديميين والمهنيين في أكثر من 50 دولة حول العالم بما فيها الكويت.

وقد نظمت الجمعية ورشة عمل بدأت يوم 7 أغسطس وانتهت في 19 أغسطس، وذلك في كافيه مساحة 13 الواقع في منطقة الشويخ الصناعية، وهو مقهى غير ربحي يهدف الى دعم المبادرات الفنية والثقافية، وتم عقد سلسلة من ورش العمل على مدى 12 يوما تحت عنوان «نشوء الناشئة 2.0» للتعرف على التصاميم المبنية على المعلومات وأساليب التقنيات المعتمدة على التصنيع الرقمي وكيفية دمجها بمشروع لبناء جناح معماري، والذي يعرض حاليا في مول 360 حتى 2 سبتمبر في البهو الرئيسي.

وشمل الجناح المعماري خصائص مستوحاة من الثقافة الكويتية وكان ذلك واضحا من خلال الدمج بين المعلومات التي تم جمعها قبل استكمال عملية بناء الجناح والخدمات الجديدة المضافة له من مثل أماكن الجلوس ومراكز التفاعل الاجتماعي التي يتضمنها الجناح.



وضم المشروع نحو 20 مشاركا كويتيا من كلية الهندسة من جامعة الكويت، وشركات الهندسة والتصميم المعماري، إضافة إلى مشارك من أستراليا.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للتسويق في مجموعة التمدين معاذ الرومي: «كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية، نسعى دائما الى تطوير المجتمع من خلال النشاطات والفعاليات الثقافية والتنموية المختلفة، بما في ذلك تشجيع المواهب الكويتية عن طريق توفير كل السبل التي تمكنهم من الابتكار والتميز.



نحن فخورون بكوننا الراعي الذهبي لورشة عمل الجمعية المعمارية البريطانية AA الذي توفر فرصة فريدة للمهندسين المعماريين والمصممين الكويتيين للتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم».

بدوره، قال سليمان العثمان: «تتشرف الجمعية المعمارية البريطانية AA بتلقي الدعم من مجموعة التمدين لمساهمتها في تعزيز تعلم الهندسة المعمارية في الكويت من خلال المساعدة على تقديم أحدث المنهجيات المبتكرة للتصاميم الرقمية والتصنيع، مع الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والبيئية في الكويت».