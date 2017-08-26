الباقر: البنك ملتزم بدعم الطلاب من مختلف المراحل الدراسية من خلال المبادرات والبرامج التدريبية

اختتم بنك الكويت الوطني برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس للعام 2017 بعد أن اجتاز أكثر من 120 طالبا وطالبة الدورات التدريبية بنجاح.

وخضع الطلاب لتدريبات ميدانية ونظرية توزعت على أربع دورات أتاحت المجال أمامهم للاطلاع على كيفية العمل داخل الإدارات المختلفة في البنك، كما تخللها زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز خبراتهم مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومجموعة الراي الاعلامية ومؤسسة لوياك التطوعية.

وقال مسؤول إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: إن النجاح المتواصل الذي يحققه برنامج التدريب الصيفي سنويا هو تأكيد جديد على أهمية البرامج التدريبية التي يقوم بها البنك الوطني، والتي تضاف إلى سجل مبادراته تجاه الكوادر الشابة. وتعكس هذه البرامج التزام البنك الوطني بالمسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئة الواعدة وإيمانه بأهمية دعمهم وتمكينهم وتوفير الفرص التدريبية الملائمة لهم.

وأضاف الباقر أن عدد المشاركين في برنامج الوطني للتدريب الصيفي لهذا العام تجاوز 120 طالبا وطالبة توزعوا على أربع دورات، حيث خضعوا لتدريب مكثف على العمل المصرفي وقاموا بالعديد من الأنشطة الميدانية والزيارات التعريفية إلى العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ولفت الباقر إلى أن البنك الوطني يحرص من خلال هذا النوع من البرامج التدريبية على إتاحة الفرصة أمام الطلبة لصقل قدراتهم ومهاراتهم من خلال التدريب المنهجي والعملي على طبيعة العمل لدى مؤسسات القطاع الخاص عموما وآليات العمل المصرفي بشكل خاص.

ويذكر أن مؤسسة لوياك التطوعية شاركت للمرة الأولى في هذا البرنامج هذا العام عن طريق تقديم دورات تدريبية للطلبة المشاركين تركز على التعريف بالمجتمع المدني وبالمسؤوليات تجاهه ومفهوم العمل التطوعي، كما قدمت حلقات عملية تركز على النشاطات الترفيهية الهادفة التي تعزز روح الفريق والتعاون والتفكير الايجابي والبناء ومراعاة القيم.

ويأتي تنظيم البنك الوطني لبرنامج للتدريب الصيفي لعام 2017 في إطار التزام البنك الوطني بالمبادرات الاجتماعية، وتهدف الدورات التدريبية إلى تعريف المشاركين بأساسيات العمل المصرفي والمعلومات النظرية لتطوير وتنمية المهارات مثل أساليب عمل الفريق، وطرق التفكير الإبداعي، وسبل التعبير الذاتي الأمثل، وأساليب التعامل مع العملاء إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة.

ويتخلل الدورات حلقات ميدانية ونظرية بواقع 5 ساعات يوميا ولمدة أسبوعين لكل دورة.

وقد تم إعداد هذه الدورات خصيصا لطلبة المدارس والكليات للاطلاع على أساسيات عمل الإدارات والفروع وآليات وأساليب العمل المصرفي وجولات العمل الميدانية.