مفعمة بالألوان، عملية وذات أسلوب تصميمي مميز، ساعة Khaki Navy Scuba مستوحاة من ساعة Khaki Navy Frogman التي حققت نجاحا باهرا إثر إطلاقها العام الماضي.

وهي أقل حدة من النموذج الذي استوحيت تصميمها منه، كما أنها مناسبة تماما للأيام الصيفية التي نمضيها على الشاطئ أو حتى في المكتب، فساعة Khaki Navy Scuba توفر دقة لا مثيل لها ضمن مجموعة من ثلاثة خيارات مفعمة بالالوان والمرح.



تعيد هذه الساعة تجسيد المؤشرات المثلثة الشكل التي اعتمدت في الإصدار الذي سبقها، حيث يزخر كل نموذج من هذه المجموعة الجديدة بمظهر مرح وشبابي مناسب للغطس.

وبالفعل، تبرز مؤشرات الساعة الصلبة على ميناء باللون الأسود بما يضمن سهولة في قراءة الوقت ويساهم في الوقت عينه في إضفاء مظهر قوي وجذاب على هذه الساعة الصيفية.

وتضم هذه المجموعة 3 خيارات أخاذة، إذ تتميز ساعة Khaki Navy Scuba بإطارها الدوار الاحادي الاتجاه والذي ينبض بتفاصيل باللون البرتقالي، مع لمسة متناسقة يضفيها كل من عقرب الثواني ومسار الدقائق.



كذلك، تتوافر هذه الساعة بسوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أو حزام من نسيج ناتو الناعم بلونين والذي صمم لتوفير راحة فائقة على المعصم.



إضافة إلى ذلك، تتوافر هذه الساعة أيضا مع إطار وميناء باللون الأسود، وهي مزودة بسوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ثلاثي الصفوف يقفل بواسطة مشبك يتسم بنظام طي ذكي.



وعلى الصعيد التقني، تنبض هذه الساعة من خلال آلية حركة أوتوماتيكية مع طاقة احتياطية تدوم حتى 80 ساعة، وهي مقاومة لتسرب المياه حتى ضغط 10 بار (اي عمق يناهز 100 متر) على غرار كل الساعات ضمن المجموعة الخاصة بالغطس.



مما لا شك فيه، فإن Khaki Navy Scuba تشكل الساعة المثالية لتمضية الأيام الصيفية في العام 2017، إن كان ذلك على الشاطئ أو في المكتب.